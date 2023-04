Convertirse en fan de Julio Verne no es una tarea difícil. Que este autor hace ya dos siglos nos regalase historias visionarias llenas de tecnología y viajes por entonces no solo imposibles, sino también impensables, le convirtió en un visionario, pero es que además sus relatos eran apasionantes, llenos de aventuras y personajes carismáticos. Una de las novelas más conocidas y valoradas fue (1864) y, en este tiempo se han sucedido muchas adaptaciones. Pues bien, en 2023 toca celebrar un gran hito, el estreno de una nueva serie que revisa la historia en Disney Plus+.

Lo extraordinario de esta ficción es que, en cuestión de 8 capítulos de 30 minutos, dirigidos por José Manuel Cravioto y Sergio Siruela, se actualiza la historia de Viaje al centro de la Tierra con una modificación poco habitual entre las adaptaciones de la novela, pues todo el relato está rodado en español. La serie, de hecho, es mexicana y, por tanto, cuenta con un reparto hispanohablante mayoritariamente procedente de ese país, aunque también podremos ver otras nacionalidades representadas.

Viaje al centro de la Tierra: así es la nueva serie de Disney Plus+

Diego (Sebastián García, El Rey: Vicente Fernández) es enviado por sus padres al campamento de Pompilio Calderón (Óscar Jaenada, Horario estelar). Allí, junto a sus hermanos y amigos, encuentra el carro abandonado de su abuela Pola (Margarita Rosa de Francisco, Narcos), y siguiendo sus huellas llega a un misterioso portal hacia otra dimensión. Cuando Diego descubre un poderoso secreto familiar, comprende que debe proteger la dimensión que ha hallado, pero la misión no es tan simple: Pompilio y su secuaz Claudio (Mauricio Barrientos, La casa de las flores) harán todo lo posible para destruir ese mundo fantástico al que han logrado entrar. Completan el reparto Alejandro Calva, Mariana Gajá, Yankel Stevan, Paola Miguel, Camila Núñez y Manuel Márquez.



Lo hemos mencionado previamente pero, efectivamente, como país de habla hispana, España también tiene a su representante en esta ficción. Óscar Jaenada es el actor español que forma parte del elenco, en el que también participa el argentino Gabriel "Puma" Goity en un papel muy especial, puesto que él asume el rol del mismísimo de Julio Verne.