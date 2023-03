En 2022 nos adentramos un poco en un mundo muy desconocido en la ficción, el de los directores de orquesta. Mientras en Estados Unidos se preparaba el estreno de TÁR, que a España llegó en enero de 2023, una serie llegaba para revolucionar el universo de la música, especialmente la clásica, o más bien, según el argumento de la serie, la "carca". Sentimos las molestias aplicaba un filtro de humor (y de edad) a la música en general a través de dos Rafas, uno, el viejo rockero, interpretado por Miguel Rellán, y otro, Müller, el reconocido director de orquesta en el ocaso de su carrera, en la piel de Antonio Resines. Ahora, casi un año más tarde, llega la temporada 2.

Escrita y dirigida por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany (Vergüenza), y producida por Cuidado con el perro TV, la segunda tanda recorremos de nuevo el Madrid de los Austrias, pero también hay nuevas localizaciones como El Escorial, Torremolinos y Mijas. Además, la música vuelve a tener su importancia, con un nuevo tema compuesto por el grupo Suburbano (Bernardo Fuster y Luis Mendo) para el grupo ficticio que lidera rafa.

Sentimos las molestias: reparto, capítulos y dónde ver la temporada 2

La segunda tanda de Sentimos las molestias se estrena completa bajo demanda en Movistar Plus+ el jueves 30 de marzo. En en el arranque de sus 6 capítulos Rafa (Miguel Rellán, Maricón perdido, Vergüenza) ha entrado en una depresión porque el cáncer de próstata le ha cambiado la vida, tiene problemas de impotencia y se ve como el viejo que nunca quiso aceptar. En este contexto, le pide a Müller (Antonio Resines, Benidorm, 4 estrellas) que cumpla su parte del trato: que le ayude a morir como acordaron. Müller se niega, pero es incapaz de convencerlo y Rafa lo sigue intentando hasta que colma su paciencia. Müller decide que Rafa lo tendrá que acompañar a todo lo que tenga que hacer para vigilarlo. Pero Müller tiene sus propios problemas. Siente amenazado su puesto en la orquesta por Lombardo (Peter Vives, Supernormal, Madres. Amor y Vida), ve cómo Gloria (Fiorella Faltoyano, La cocinera de Castamar, El Ministerio del Tiempo) rehace su vida y teme que su relación secreta con Irene (María Miguel, HIT) pueda costarle su amistad con Rafa. Junto a ellos repiten esta temporada en el reparto Melina Matthews, Olga Hueso, Clairet Hernández, José Ramón Pardo, Guillermo Montesinos y Tito Valverde.

Antonio Resines: "Lo fundamental de la T2 de #SentimosLasMolstias es que Rafa (@Bucharta) y yo nos vamos a vivir juntos. También aparece Manuel Galiana, con quien nos pasan muchas cosas curiosas e inexplicables a la vez".



Antes de tocar fondo, conocerán a Alejandro (Manuel Galiana, Dos años y un día, Vive cantando), un intelectual prejubilado que se convertirá en el guía de su nuevo viaje hacia la vejez. Alejandro logra impresionar a Müller, pues además de culto y polifacético, es admirador suyo. Rafa, en su estado cenizo, no opina lo mismo. Alejandro solo le parece un pesado, pero es más que probable que lo que realmente sienta son celos. Alejandro organizará una excursión a Torremolinos en la que los Rafas, junto a otros compañeros de viaje –entre los que se encuentran Fernando (Fernando Colomo, Diarios de la cuarentena, Vida perfecta) y Carmen (Carmen Arévalo, El Príncipe, Madres. Amor y vida)– descubrirán una nueva forma de ver la vida. Para cerrar los fichajes también se incorporan Javier Pereira (Alguien tiene que morir, Cuéntame cómo pasó) y Fernando Barona (Los favoritos de Midas, Caronte).