En 2014 dijimos adiós a una de las comedias que marcaron a varias generaciones, Cómo conocí a vuestra madre, pero su espíritu trató de recuperarse a través de Cómo conocí a tu padre, una ficción independiente pero, de alguna manera, concebida como un spin-off, ya que conservaba la esencia del título y la estructura de la serie. De hecho, no solo se mantenía eso; el piso de Marshall, Lily y Ted pasó a ser el de uno de los nuevos personajes y, durante la primera temporada, vimos un apreciado cameo de Robin. Algo más de un año después, estamos listos para disfrutar de nuevos episodios y parece que ya es posible.

Cómo conocí a tu padre: dónde ver la temporada 2 en España

La serie protagonizada por Hilary Duff vuelve a la carga con nuevas aventuras del particular grupo de amigos que viven en Nueva York con la única misión en la vida de buscar la felicidad. Amistad, amor, trabajo, salud y familia se ponen de nuevo en el centro de la acción de Cómo conocí a tu padre a través de una errante persecución de sueños de estos personajes en su treintena. Desde el miércoles 19 de abril Disney Plus+ ofrece en nuestro país los capítulos que continúan las tramas iniciadas por la primera tanda.

Cómo conocí a tu padre: sinopsis y reparto de la temporada 2 en Disney+

En la segunda temporada, a juzgar por el tráiler, vemos muchos cambios en los corazones de los protagonistas de Cómo conocí a tu padre. Sophie (Hilary Duff, Younger), tras su ruptura con Drew (Josh Peck, ) también se ve obligada a ignorar sus sentimientos hacia Jesse (Chris Lowell, Veronica Mars, Private Practice, Glow), ya que este retoma su relación con Meredith (Leighton Meester, Fin de semana en Croacia, Gossip Girl, Single Parents). Pero lo cierto es que el bajón le dura poco porque pronto conoce a Robert (John Corbett, Aidan en And Just Like That y Sexo en Nueva York), sorprendiendo a sus amigos con una relación madura (al menos por la edad de su pareja). En el caso de Valentina (Francia Raísa, ) y Charlie (Tom Ainsley, ), sus diferencias les cuesta una ruptura, pero la atracción que sienten será un motivo de tensión constante entre ellos. Por su parte, Sid (Suraj Sharma, ) y Hannah (Ashley Reyes, ) siguen intentando sacar adelante su relación a distancia y Ellen (Tien Tran, ) dedica su tiempo a descubrir cómo encaja ella en la Gran Manzana.

Además, Kim Catrall (Sexo en Nueva York) continúa como la versión adulta de Sophie, que sigue contando a su hijo todas las anécdotas de su juventud que le llevaron a, finalmente, conocer a su padre. Y entre las participaciones especiales de esta temporada, podremos ver dos regresos de Cómo conocí a vuestra madre. Barney Stinson (Neil Patrick Harris) estará en los capítulos 1 y 11 (que coincide con el parón norteamericano de la 'mid season') y Alexis Denisof vuelve a dar vida al presentador de informativos Sandy Rivers. También veremos a Meghan Trainor, Michael Cimino (Con amor, Víctor) y Clark Gregg (Un hombre de Florida, saga Vengadores), entre otros.

