Todos los géneros seriéfilos van ampliando cada año el número de estrenos pero había uno que, desde hace algún tiempo, estaba un poco huérfano de lanzamientos. Por eso Netflix ha querido ponerle remedio. Desde el jueves 20 de abril las ficciones de política tienen una nueva incorporación, La diplomática.

Esta miniserie, de 8 episodios, nos invita a adentrarnos en una crisis internacional, momento en que una diplomática de carrera termina en un puesto de muy alto perfil, con consecuencias graves para su matrimonio y su futuro político.

Tensiones políticas, crisis internacionales y turbulencias matrimoniales. La serie #LaDiplomática, protagonizada por Keri Russell, llega el 20 de abril. pic.twitter.com/Ayt9MBaZzA — Netflix España (@NetflixES) April 5, 2023

La diplomática: sinopsis y reparto de la serie de Netflix

Kate Wyler (Keri Russell) es la nueva embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido. Originalmente, iba a trabajar en Afganistán, porque es excelente manejando situaciones complicadas en zonas de riesgo. Pero en una casa antigua, no tanto. Mientras el fantasma de la guerra comienza a materializarse en un continente y se asoma en otro, Kate deberá mediar en una crisis de talla internacional, forjar alianzas estratégicas en Londres y ajustarse a su nuevo puesto de alto perfil con la presión adicional de ser la esposa de Hal Wyler (Rufus Sewell), gran diplomático y figura política.

La diplomática supone el regreso de Keri Russell a la televisión, tras un recorrido discreto desde que en 2018 terminó The Americans. Aunque ha prestado su voz a algunos programas y series y también apareció en Bear Grylls ese mismo año, hemos tenido que esperar hasta 2023 para poder volver a verla en una ficción, o más bien en dos, ya que este mismo año también estrenó el pasado mes de marzo Extrapolations en Apple TV+.

Por su parte, Rufus Sewell, por su parte, no ha parado de participar en producciones televisivas desde la primera, Gone to Seed, de 1992. De hecho, los últimos años han sido muy ajetreados para él, puesto que en menos de una década ha tenido papeles relevantes en Victoria, La maravillosa señora Maisel, The Man in the High Castle, Agatha Christie: El misterio de Pale Horse y Caleidoscopio, estreno de Netflix de enero de 2023.

David Gyasi (Carnival Row), Ali Ahn (Educar a un superhéroe), Rory Kinnear (Black Mirror, Nuestra bandera significa muerte) y Ato Essandoh (Away, Altered Carbon) también conforman el reparto, en el que también vemos a varias estrellas invitadas como Celia Imrie, Michael McKean, Nana Mensah, T’Nia Miller y Miguel Sandoval.

Con Debora Cahn (El ala oeste de la Casa Blanca, Homeland) como creadora y showrunner, La diplomática es un drama político contemporáneo de alto riesgo que analiza la trascendencia y las tensiones de las relaciones a largo plazo entre países... y entre personas. La propia Debora Cahn, Janice Williams y Keri Russell están a cargo de la producción ejecutiva.