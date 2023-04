Que Netflix apuesta por la literatura no es ningún secreto, al fin y al cabo, los libros son una de sus fuentes principales de historias para pasar múltiples textos al audiovisual. Muchas series y películas de su catálogo han salido de las páginas de ensayos y ficciones, algunas piezas únicas, otras bestsellers. De modo que a nadie le sorprenderá que su proyecto más ambicioso de 2023 sea, precisamente, la adaptación de la novela ganadora del Pulitzer de ficción en 2015, La luz que no puedes ver (All the Lights You Cannot See).

Dirigida por Shawn Levy (Stranger Things) y escrita por Steven Knight (Taboo, Peaky Blinders), la miniserie de Netflix pretende hacer honor a la rica y compleja historia que relató Anthony Doerr en su libro sobre dos adolescentes en el estremecedor contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aún tocará esperar un tiempo para descubrir el resultado, pues La luz que no puedes ver llega a Netflix el 2 de noviembre.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La luz que no puedes ver: sinopsis y reparto de la miniserie de Netflix

Netflix

La luz que no puedes ver entrelaza hábilmente los destinos de Marie-Laure, una joven ciega de origen francés, y de Werner, un brillante adolescente reclutado por el régimen de Hitler para rastrear emisiones de radio ilegales a lo largo de una década. A través de una trepidante narración, esta miniserie cuenta una historia sobre el extraordinario poder de las conexiones humanas: una luz que puede guiarnos incluso en los momentos más oscuros.

Marie-Laure vive con su padre en París, cerca del Museo de Historia Natural, donde él trabaja como responsable de sus mil cerraduras. Cuando, siendo muy niña, Marie-Laure se queda ciega, su padre le construye una perfecta miniatura de su barrio para que pueda memorizarla gracias al tacto y encontrar el camino a casa. A sus doce años, los nazis ocupan París y padre e hija tienen que huir a la ciudad amurallada de Saint-Malo. Con ellos se llevan la que podría ser la más preciada y peligrosa joya del museo.

En una ciudad minera de Alemania, el joven huérfano Werner crece junto a su hermana pequeña, cautivado por una rudimentaria radio que ambos encuentran. Werner se convierte en un experto en construir y reparar estos aparatos cruciales para los nuevos tiempos, un talento que no pasa desapercibido a las Juventudes Hitlerianas.

Siguiendo al ejército alemán, Werner deberá atravesar el corazón en guerra de Europa. Hasta que en la última noche antes de la liberación de Saint-Malo los caminos de Werner y Marie-Laure por fin se crucen. Y sus vidas cambien para siempre.



La miniserie de 4 capítulos estará protagonizada por las actrices noveles Aria Mia Loberti y Nell Sutton en el papel de Marie-Laure (de mayor y menor, respectivamente), así como por Mark Ruffalo (La innegable verdad, She Hulk, Aguas oscuras, El proyecto Adam) como Daniel LeBlanc, Hugh Laurie (Roadkill, ¿Por qué no le preguntan a Evans?, Trampa-22) como el tío Etienne, Louis Hofmann (Dark, Masters of the Air) como Werner, Lars Eidinger (SS-GB, Sense8, Babylon Berlin, Irma Vep) como Von Rumpel y Marion Bailey (la Reina Madre en The Crown) como Madame Manec.