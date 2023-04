ya ha logrado ser la tercera plataforma con más suscriptores en España en 2023 (solo detrás de Netflix y Amazon Prime Video), pero el objetivo de cualquier proveedor de streaming es ganar más terreno en nuestro país y, por ello, se vuelcan en el estreno de series, películas y documentales ambiciosos y de gran calidad que sirvan de gancho para nuevos usuarios y hagan las delicias de aquellos a quienes ya conquistaron. En esa línea, Disney Plus+ ha arrancado el mes de abril con fuerza, con Viaje al centro de la Tierra, AMÉN. Francisco responde y continúa el viernes 7 de abril con la llegada de una nueva serie, .

Producida por ABC Signature y Hello Sunshine, la compañía de Reese Witherspoon, esta ficción, de 8 episodios de unos 30 minutos cada uno, adapta la novela de Cheryl Strayed del mismo título para llevar a la pantalla la historia de una columnista de consejos mientras su propia vida es un desastre. La propia autora es productora ejecutiva del proyecto junto a Liz Tigelaar, que también es la creadora de la serie, entre otros.

Tiny Beautiful Things: sinopsis y reparto de la serie de Disney Plus+

Clare Pierce es una mujer cuyo día a día está repleto de rutinas tediosas y responsabilidades. Su matrimonio con Danny apenas avanza; su hija adolescente, Rae, cada vez se aleja más de ella; y su antaño prometedora carrera como escritora es hoy en día prácticamente inexistente.

En estas circunstancias cualquier estímulo es de agradecer y por eso acepta una propuesta de un antiguo compañero, ocupar el puesto anónimo y no remunerado de una columna de consejos llamada 'Dear Sugar' ('Querida Sugar'). Teniendo en cuenta la inestabilidad de su propia vida, se siente insegura de sí misma ante la "obligación" de dar consejos a otros pero, de alguna manera, encuentra una fórmula para defender ese trabajo, entrelazar sus experiencias vitales para ayudar a quienes buscan orientación. A través de sus vivencias desde la infancia hasta el presente, Clare consigue extraer aprendizajes sobre sus propias heridas y traumas y transmitirlos a sus lectores. De este modo, sin planearlo, acaba convirtiéndose en una reputada columnista.

Dirigida por Rachel Goldenberg, Tiny Beautiful Things está protagonizada por Kathryn Hahn (Bruja Escarlata y Visión, La innegable verdad, Transparent), Sarah Pidgeon (The Wilds), Quentin Plair (Bienvenidos a Chippendales) y Tanzyn Crawford (Servant), con las estrellas invitadas Owen Painter (El cuento de la criada), Merritt Wever (Separación), Elizabeth Hinkler (The Good Doctor) y Michaela Watkins (The Dropout).