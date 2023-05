El año 2023 estaba destinado a ser importante para los fanáticos de DC Comics. Tras casi dos décadas intentando levantar el proyecto de un filme sobre The Flash, el superhéroe con súpervelocidad tras la identidad de Barry Allen, por fin llegará a los cines el próximo 16 de junio (con Maribel Verdú en el reparto). Sin embargo, en todo este tiempo hemos tenido la oportunidad de ahondar en la historia de este personaje gracias a la serie de televisión creada por Greg Berlanti, Andrew Kreisberg y Geoff Johns.

En 2014 se estrenó 'The Flash' como serie derivada de 'Arrow', iniciando así lo que luego se conocería como el Arrowverso. Esta saga de entregas capitulares, que también acabó conectada con 'Supergirl', 'Legends of Tomorrow', 'Black Lightning' y 'Batwoman' ha sido de las más longevas, junto a la original. Todas ellas consiguieron constituir un universo rico y atractivo para los fanes de los cómics en televisión, en el primer intento de DC de aproximarse al éxito que el UCM estaba obteniendo en la gran pantalla. Sin embargo, en 2023 se fijó la fecha de estreno de la temporada 9 de la serie de HBO Max, por lo que tocaba despedirse, definitivamente, de Barry y todos sus amigos, y eso ha ocurrido en el episodio 13, emitido el pasado jueves 25 de mayo.

Final explicado de 'The Flash'

La temporada 9 de 'The Flash' ha llevado a la serie a su fin con unos episodios frenéticos que debían cerrar todas las tramas. Los episodios han estado divididos en tres tandas. Una primera, que adapta la novela gráfica 8, con los primeros cinco; un interludio (el cuarto de la serie) que constaba de 4 entregas; y una última que adaptaba la novela gráfica 9. Bajo el título 'Un nuevo mundo', hemos asistido a la emisión de cuatro episodios finales muy especiales que han contado con lo más selecto del reparto de la ficción.



Eddie sucumbe al poder del cristal azul y, ya convertido en Cobalt Blue, revive a cuatro enemigos de Flash que también tienen el poder de la velocidad. Enfrentándose con las mismas armas, su objetivo es eliminar a Barry (Grant Gustin) y cambiar la historia. En un (ya) habitual coqueteo con las líneas temporales en las ficciones de superhéroes, Barry tiene que salvar el curso natural del tiempo y, por tanto, la vida en la Tierra. El problema es que todo esto ocurre mientras Iris está a punto de dar a luz.

La preocupación de esta le lleva a avisar al Team Flash, que vuelca todos sus esfuerzos en localizarle y traerle de vuelta. Lo que descubren, sin embargo, es que el héroe ha alejado el peligro de su mujer y acuden a ayudarle con los demás villanos. Viejos y nuevos amigos unen fuerzas en una batalla épica para salvar Central City, por última vez. Pero la mayor sorpresa llega cuando Jay Garrick absorbe el poder del cristal azul y debilita a Cobalt Blue, lo que revela su verdadero plan: absorber la supervelocidad de los villanos que revivió. En ese punto Barry decide jugarse el todo por el todo y negociar con Eddie, a quien asegura que, como representantes de las dos fuerzas de la velocidad, pueden colaborar para acabar con los asesinatos de una vez por todas.

Las Speed Forces, por primera vez, encuentran el equilibrio, que Flash se encargará de mantener con ayuda de Jess Chambers, Max Mercury y Avery Ho. Y entonces, el cierre redondo de la serie se produce, permitiendo que Barry aún pueda llegar a conocer a su hija, a la que llaman Nora en homenaje a su madre, una niña muy especial cuya mirada muestra el reflejo de dos rayos azules.