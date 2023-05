El volumen de producción de Netflix es la envidia de todo el streaming. Es deseo de toda la competencia conseguir arañar la cantidad de apuestas en múltiples géneros y países pero la casa del Tudum lo pone realmente difícil. Entre los últimos anuncios hemos podido celebrar desde la vuelta a las narcoseries con 'Medicina letal' o 'Clanes', hasta comedias puras como 'Back in Action', pasando por la acción de 'Zero Day' o de su nueva serie 'Los hermanos Sun' ('The Brothers Sun').

Esta ficción ha sido creada por Brad Falchuk y Byron Wu; mientras que Kevin Tancharoen y Viet Nguyen se han hecho cargo de la dirección. En ella se apuesta por las historias con protagonistas asiáticos, en un tiempo en que occidente tiene un ojo puesto en la diversidad racial de sus estrenos, más aún desde el éxito de las series coreanas y de cintas como 'Parásitos', 'Minari' o 'Todo a la vez en todas partes'.

En 'Los hermanos Sun' descubriremos un drama emocionante ( y un tanto irreverente) de acción y aventuras, en que mostrará la curiosa relación entre los miembros del clan criminal de los Sun, cuyo líder ejerce su dominio en Taiwán junto a su hijo mayor, mientras el resto de la familia vive en Los Ángeles.

Here's your first look at The Brothers Sun, a new action series coming soon starring Michelle Yeoh, Justin Chien, and Sam Song Li. pic.twitter.com/jFq9x8CAYL — Netflix (@netflix) May 22, 2023

'Los hermanos Sun': sinopsis y reparto de la serie de Netflix

En Taiwán, el legendario asesino Charles “Chairleg” Sun (Justin Chien) debe asumir el liderazgo del clan cuando su padre, jefe de una poderosa tríada taiwanesa, es asesinado por un desconocido. Entonces la prioridad de Chairleg es proteger al resto de su familia. Por ello, decide viajar a Los Ángeles, donde se encuentran su madre Eileen (Michelle Yeoh) y a su ingenuo hermano menor Bruce (Sam Song Li).

Sin embargo, el peligro les persigue y cuando la amenaza es inminente madre e hijos deberán encontrar las maneras para reconciliarse, dejar atrás sus diferencias y reproches, y trabajar juntos para evitar que sus enemigos comunes acaben con todos ellos.

Llena de acción trepidante y peleas con artes marciales, Los hermanos Sun también hablará del valor de la familia. Para ello será una figura clave la de Michelle Yeoh ('Chino americano', 'Crazy Rich Asians'), una actriz consagrada cuya labor actoral la llevó en la pasada entrega de los Oscar 2023 a hacerse con el premio a Mejor Actriz principal por su papel en 'Todo a la vez en todas partes', siendo la primera mujer de origen asiático en llevarse el galardón en esa categoría y la tercera en ganar una estatuilla, tras Chloé Zhao como directora de 'Nomadland' y Youn Yuh-Jung como actriz de reparto de 'Minari'.

Completan el reparto Highdee Kuan, Joon Lee, Alice Hewkin, Jon Xue Zhang, Jenny Yang, Madison Hu, Rodney To. Aunque Netflix no ha concretado todavía la fecha oficial de estreno, se estima que Los hermanos Sun podría llegar al servicio de streaming a finales de 2023 o principios de 2024.