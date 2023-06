Brays Efe (Las Palmas de Gran Canaria, 1988) es conocido por el gran público con dos trabajos que supusieron el gran despegue de su carrera, el rol de Mateo en 'Cómo sobrevivir a una despedida', película dirigida por Manuela Burló Moreno, y el icónico papel de Paquita Salas en la serie del mismo nombre, creada y dirigida por Los Javis (Calvo y Ambrossi). Sin embargo, este actor criado entre Nigrán y Calahorra, ya sabía cómo funcionaban teatro, cine y televisión gracias a sus tres cortometrajes y dos microteatros y a intervenciones en 'Faraday', 'El futuro', 'Gran Hermano 15: El debate' o 'El Tea Party de Alaska y Mario'.

Tras pasar por todos los espacios de creación​ e interpretación, Brays Efe ha cultivado su carrera, especialmente, entre películas y series, aunque los programas de talentos también han sido un buen espacio para él. Ha participado en títulos como 'Proyecto tiempo' de Isabel Coixet, '¿Qué te juegas?' (Inés del León), 'Orígenes secretos' (Netflix), 'Historias para no contar' de Cesc Gay y destacan también su mimetización como Florentino Fernández en 'Veneno', las múltiples imitaciones de 'Tu cara me suena 7' o su paso por el programa de cocina 'Celebrity Bake Off'. Bregado en comedia, vuelve al género con la segunda temporada de 'Por H o por B', que ya está disponible en . En ella se reencuentra con Manuela Burló Moreno, mientras se prepara para otros jugosos estrenos. Brays Efe nos cuenta cómo ha sido volver a ser Oli y lo que puede avanzar de sus próximos proyectos.

- En la segunda temporada de 'Por H o por B' retomas un papel en comedia con un importante cambio en el enfoque. ¿Qué vamos podremos ver en los nuevos episodios?

Hay un gran cambio en cuanto a cómo se representa el barrio de Malasaña de la primera a la segunda temporada. En la primera, Malasaña es uno de los protagonistas, el mundo del postureo estaba en el centro y mi personaje era uno de los representantes de ese lado de la trama, que ocultaba su origen real y era pillado. En la segunda eso queda atrás y vemos otro tipo de relación entre Oli y Belén, su compañera de piso, mucho más cercana. Malasaña está menos presente, ya que esta temporada se centra en Parla, de donde son Belén y Hache, en la amistad entre ellas, y en Benidorm, trama en que aunque yo no estoy, me parece un lugar muy apropiado para la serie.

En cuanto a Oli, él iba vestido siempre del mismo color, como encajonado en la imagen que tenía de sí mismo y en esta temporada vemos un cambio radical en colores, de look, de pelo… Me parecía un chiste muy de Malasaña que, de repente, al día siguiente, tuviera el pelo distinto, ya que en la serie ambas temporadas pasan en un tiempo continuo.

- Hubo un razonable lapso temporal entre ambas temporadas, algo que ya habías vivido en 'Paquita Salas'. ¿Cómo retomaste el personaje?

Siempre da nervios recordar cómo lo hacías. Pero también hay una distancia entre lo que hacías y lo que se ve. El personaje es diferente, tú eres diferente. Todo cambia y está bien que se note. Está en el ADN de los proyectos cuando esas cosas pasan, y está bien que se incluya, pero de verdad que lo retomas. Yo me meto en un espacio de juego en mi cabeza. En este personaje se trataba de cómo caminaba, cómo sonreía, las cosas que decía. Pero el primer día que vas al set estás frío y tienes que ir encontrándolo de nuevo. Es normal y bonito.

- Sin embargo, el proceso ha tenido que ser algo distinto ya que de la fuerte presencia de la primera tanda, Oli aparece en "píldoras" en esta segunda.

Tiene su aquel. Un personaje que sale menos se puede permitir un cierto punto de locura, porque al no llevar el peso de la trama tienes la fortuna de poder ser un poquito más exagerado, estar menos pendiente de contar, sino hacer un personaje que esté más subido y eso también lo disfruto mucho. En estos capítulos Oli tiene un capítulo muy especial alrededor de él. Pero esas pequeñas píldoras también son muy disfrutables desde ese otro punto.

- ¿Para ti ha sido más fácil llevarlo al extremo o profundizar en el desarrollo del personaje?

Son cosas distintas. A veces depende más de tu energía cada día de rodaje que de tu personalidad para hacerlo de una manera u otra. También es verdad que en la temporada 1 de 'Por H o por B' Oli está en el estereotipo del mejor amigo gay y, a la vez, con una trama con cierta profundidad porque era un mentiroso y se inventaba su vida. En aquel momento pensé que no debía estar tan subido. Pero ahora creo que fue un error y en esta temporada 2 me he desdicho de eso. Estoy un pelín más histriónico porque la trama también lo permitía. De hecho, en un viaje de avión vi la película '¿No es romántico?' (disponible en Netflix), con Rebel Wilson, basada en la transformación de una vida oscura en una comedia romántica. Su vecino en la vida real, en la ensoñación, pasa a ser su amigo gay estereotípico y histriónico, pero cuando se revelaba con corazón, con profundidad, me hizo llorar. Muchas veces somos nosotros los que nos montamos la idea en la cabeza y el misterio para acertar no sabes cuál es.



- ¿Cómo recuerdas el rodaje de la temporada 2 de 'Por H o por B'? ¿En qué momento profesional te pilló?

El peso recae, claramente sobre Saida y Marta. Yo ensayé, me fui 3 meses a México a otro rodaje, y volví justo para grabar. Ellos llevaban ya esos meses rodando y funcionaba todo fenomenal. En la temporada 1 estaba solo con 'Por H o por B', así que mis escenas ya se desperdigaban por los calendarios de rodaje. Era casi más caótico eso que esta vez, que rodaba casi los mismos días pero seguidos.

- Cuéntanos cómo es la evolución de Oli en los nuevos capítulos.

En esta tanda vamos a ver otras facetas de Oli que conocemos pero no tan exploradas, como su trabajo de fotógrafo. También sabremos más de su vida sentimental de una forma muy curiosa, porque así es Manuela Burló Moreno.

- Habrás podido disfrutar del resultado. ¿Cómo lo has visto como espectador?

Cuando lees los guiones te centras en trabajar lo tuyo. A veces sí veo chistes que no forman parte de mi trama, de modo que al verlo me sorprendo del nivel de detalle que tiene la directora, de todos los gags escondidos. Eso hasta que no lo veo no lo entiendo del todo. Manuela tiene muy en su cabeza cómo quiere que sea la serie, los chistes visuales.



Virginia Martin Chico

- Tú ya has repetido con ella. ¿Cómo es trabajar con Manuela Burló Moreno?

En esta temporada ha entrado también Raúl Navarro ('El fin de la comedia') y yo he estrado con los dos. A Manuela le gusta que digas las frases tal cual las he escrito y a mí me gusta hacerlo así porque es un reto distinto al de improvisar. Pero sí te deja proponer. Eso sí, ella es muy de los tonos, así que yo tengo suerte porque mi tono le gusta. Está muy bien ponerse en manos de alguien que sabe muy bien lo que quiere.



- ¿Qué te conquistó de Oli?

Lo primero, volver a trabajar con Manuela. Ella me dió mi primera gran oportunidad en 'Cómo sobrevivir a una despedida'. Cuando me escribió y me dijo que había pensado en algo para mi, me pareció una grandísima idea. Trabajar con una currante es un gusto. También atrae la oportunidad de hacer este tipo de comedia que a veces es muy burda, absurda y sucia. Te permite explorar la comedia física, que no es tan común, y me resulta refrescante. En esta serie hay momentos muy caricaturescos o políticamente incorrectos, con un envoltorio muy atractivo y dos actrices que lo dan todo en cada capítulo y que, además, tienen una gran química entre ellas, porque son amigas de verdad.

- De los temas importantes que toca la temporada 2 de 'Por H o por B', ¿con cuál te quedas?

En el capítulo 1 hay un mensaje muy bonito entre toda esa comedia sobre las familias irregulares, diferentes, que está muy poco representado en la ficción para lo común que es. Lo que me gusta de mi personaje son las "frasecitas" clave. La comedia permite tocar muchos temas sin que te estén hablando de ello claramente, haciéndote reír de la situación sin tener que fijarte, lo cual normaliza aún más.

Virginia Martin Chico

- ¿Por qué deberían los espectadores ver la segunda temporada de 'Por H o por B'?

Por el choque cultural, y esos dos personajes (Belén y Hache) y cómo evoluciona su relación. Para ver situaciones pintorescas, disfraces, road movies, gasolineras, Benidorm, números musicales… ¡hay de todo!

- Para terminar, ¿podrías adelantarnos qué proyectos tienes pendientes de estreno?

Una vez se vea la temporada 2 de 'Por H o por B', después llega el estreno en cines de 'El fantástico caso del Golem' (16 junio), de los Burnin' Percebes (Fernando Martínez y Juan González) que se presentó en el Festival de Málaga. Es una comedia absurda con ciencia ficción en la que lo he pasado muy bien. Tiene un punto de vista muy original, una factura estética impresionante... ¡y soy hijo de Luis Tosar! También están Bruna Cusí, Anna Castillo, Javier Botet. ¡Qué más se puede pedir!

También tengo la serie que grabé en México, titulada 'Tengo que morir todas las noches', aún sin fecha definida. Es sobre la primera discoteca gay mexicana, 'El 9'. Es una serie muy bonita y especial. Y también estaré con un pequeñito papel en la última película de Laura Liou.