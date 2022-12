En lo que a películas navideñas se refiere, en los últimos años se han estrenado múltiples filmes que abarcan temáticas familiares y románticas, muchas veces en clave de comedia, que eran entretenidas y, al mismo tiempo, adecuadas para todos los públicos. Fantasía, amor, amistad... todo tenía cabida en esas historias, pero lo cierto es que se ha prodigado menos la presencia de los verdaderos personajes navideños: los Reyes Magos, Papá Noel, los elfos... Y eso que en los 90 y primeros 2000 el cine navideño de este tipo de figuras era una auténtica moda. Pues bien, en la década de la nostalgia, como parece que se han erigido estos 2020, son varios los estrenos que recuperan esas grandes figuras de la magia navideña, entre ellas Reyes contra Santa.



Los Reyes Magos, hartos de que Santa les quite cada vez más protagonismo, han decidido enfrentarse sin saber que esa guerra despertará a un enemigo común mucho más peligroso, el Krampus, que llevaba siglos inactivo.

Reyes contra Santa: dónde ver la película en plataformas

Esta comedia española protagonizada por los grandes personajes de la Navidad está disponible en streaming desde el pasado viernes 9 de diciembre. Pero solo pueden disfrutarla los suscriptores de . La plataforma, una vez más, apuesta por el cine español para las incorporaciones a su catálogo. De hecho, esta estrategia está resultando un éxito puesto que, Reyes contra Santa ha entrado en el Top 10 para acompañar a otros títulos recientes como Mañana es hoy o Un novio para mi mujer.

Reyes contra Santa: reparto del estreno de Amazon Prime Video

Para entender el buen funcionamiento de la comedia en Reyes contra Santa, además de un guion dinámico y la eficiente mano de Paco Caballero tras la cámara, hay que agradecer el talento del reparto. Liderándolo están los tres particulares Reyes Magos, interpretados por

Karra Elejalde (A Esmorga, 100 metros) como Melchor, David Verdaguer (Lo dejo cuando quiera, Historias para no dormir) en el papel de Gaspar y Matías Janick (Historias lamentables) a cargo de Baltasar. En el lado contrario, al menos al inicio del filme, encontramos al Santa Claus de Andrés Almeida (Narcos: México, Luis Miguel: la serie), aunque también disfrutamos de otros grandes personajes navideños gracias a Josean Bengoetxea (Un hombre de acción, Balenciaga), que es el Olentzero, o Tomás Pozzi (Pequeñas coincidencias) como el Gnomo Tomte. Completan el reparto Adal Ramones (Rebelde), Eva Ugarte (Mira lo que has hecho, El otro lado), Isa Montalbán (Xtremo, Hollyblood), Cosette Silguero (Heridas) y Laura Quirós (La valla, Venga Juan).