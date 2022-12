La temática navideña, en un mes como diciembre, es la reina de los estrenos. Sin lugar a dudas, las películas y series que exploran esta época del año son de las más solicitadas de este período y, con la proliferación de las plataformas, es cada vez más fácil satisfacer esa necesidad de ver ficción de espíritu navideño. Desde la comedia al romance, pasando por los filmes que sacan partido de las fábulas y personajes mágicos, ya no hay que esperar a las emisiones generalistas para disfrutar de nieve, amistad y amores de invierno. lo ha sabido entender a la perfección. Por eso, en las últimas semanas nos ha deleitado con estrenos como Esta Navidad es una ruina, ¿Tus Navidades o las mías? o Reyes contra Santa. Pues bien, desde el viernes 16 de diciembre tenemos una nueva incorporación a su catálogo: Los Reyes Magos: La verdad.

Esta película española ha sido concebida como una irreverente comedia navideña, divertida y gamberra, orientada a un público juvenil rodada al estilo falso documental. Víctor García León (Vota Juan, Selfie) dirige este film en el que podemos descubrir, por primera vez, cómo se preparan sus majestades de Oriente para su gran día, o más bien noche, la del 5 de enero. Eso sí, Los Reyes Magos: La verdad tiene una particularidad, pues se nos presenta esta historia como si fuese un documental.

Los Reyes Magos: La verdad: sinopsis y reparto de la película de Amazon Prime Video

Melchor, Gaspar y Baltasar abren por primera vez las puertas de su palacio para el rodaje de un documental sobre su día a día mientras preparan la cabalgata de Reyes, no precisamente en su momento de máxima popularidad. Así arranca una aventura disparatada en la que estos tres personajes míticos se ponen en manos de su nueva mánager, Lola, para modernizar su leyenda con colaboradores tan variopintos como Lorenzo Caprile, Almudena Cid, Jordi Hurtado, Esty Quesada o Rozalén.



Liderando el reparto encontramos a Camila Viyuela (El Ministerio del Tiempo, Matadero), que interpreta a la nueva representante de los Reyes Magos, a los que darán vida Mauro Muñiz (Supernormal, HIT), Javier Carramiñana (Por H o por B, Justo antes de Cristo) y Pedro Gutiérrez (Amar es para siempre).

Los Reyes Magos: La Verdad está producida por Onza para Prime Video, con Gonzalo Sagardía y Santiago de la Rica como productores ejecutivos. El director Victor García León también ha estado a cargo del guion, junto a Daniel Castro y Teresa Bellón.