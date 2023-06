Cocina con orgullo con la edición limitada del topping de aguacate de . Si te gusta darle sabor a tus comidas pero no quieres complicarte la vida pasando horas en la cocina, opta por los sazonadores de esta marca. ¡Encontrarás uno especial para cada receta! Un solo bote de especias da para para miles de platos. ¿Cómo? ¿Qué aún no has probado su topping de aguacate que incluye sal marina en escamas, semillas de sésamo, tomate, pimienta negra, pimiento chile y pimienta rosa? Pues ahora puedes hacerlo y con una pizca de solidaridad porque Just Spices lanza su edición limitada PRIDE de su producto estrella, el topping de aguacate.

Coincidiendo con el mes del orgullo, la compañía alemana ha puesto a la venta en su portal online una edición muy especial. Se trata de una edición exclusiva con el diseño del arcoíris, emblema del movimiento LGTBQ+, en el topseller de la marca. Con Pride Edition Just Spices quiere contribuir a una mayor tolerancia, aceptación e igualdad en nuestra sociedad. Por eso, la marca de especias dona un 25% de todos los beneficios obtenidos con la venta de esta edición especial a la organización It Gets Better España, que da apoyo a adolescentes y jóvenes que han sufrido o sufren acoso por su condición sexual. Ya sea en el entorno escolar, familiar o social. Es la primera vez que la empresa pone en marcha esta edición en España.

Esta edición especial del topping de aguacate con los colores de la bandera arcoíris, que sólo se podrá adquirir online, y por tiempo limitado, tiene un precio de 5,99 euros. Además, es un sazonador vegano, ideal para acompañar a recetas veganas fáciles, rápidas y originales