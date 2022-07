1 Polos de naranja y cerezas Ingredientes (4 personas) • 1 dl de agua

• 30 g de azúcar

• 150 g de cerezas

• 4 naranjas

• unas hojas de menta

2 Paso 1 1. Hacer zumo de las naranjas. Recuperar la pulpa y mezclar con su zumo. Poner un cazo al fuego con un dl de agua, 30 g de azúcar y unas hojas de menta. Mantener al fuego hasta que empiece a hervir. Retirar y remover si no se hubiera disuelto el azúcar.

3 Paso 2 2. Una vez enfriado, retirar las hojas de menta. Deshuesar las cerezas y cortar su carne en trozos. Mezclar el agua con azúcar con el zumo de las naranjas, su pulpa y las cerezas. Rellenar unos moldes de polos y meter al congelador el tiempo necesario.

