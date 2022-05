La Reina Letizia ha deslumbrado una vez más en el Día de las Fuerzas Armadas. Como es tradición, los Reyes han sido los encargados de presidir el desfile de los diferentes cuerpos del Ejército que en esta ocasión se ha celebrado en Huesca, como acto central de este día. En lugar de apostar por un traje de chaqueta y falda como nos tiene acostumbrados en los últimos años, la monarca ha elegido un vestido apostando por el azul celeste, su color fetiche mientras era heredera.

De esta forma, Doña Letizia ha evocado a sus primeras apariciones en este acto de celebración como princesa con un color más estival. Y es que se trata del mismo azul celeste con el que la vimos en su primer Día de las Fuerzas Armadas junto a su marido, el Rey Felipe VI, y su suegro, el ahora rey Emérito. Además, se trata de un diseño más fresco, típico del verano y de las altas temperaturas que se están viviendo en los últimos meses en España.

Gtres

Para esta ocasión, Letizia ha optado por un diseño ligero de cuello a la caja, estilizado a la cintura con un tipo fajín de detalle de fruces con el mismo tejido del vestido; y una amplia falda de paneles frucidos con volantes. Todo ello en azul celeste de lunares oscuros. Se trata de un diseño muy similar al lucido el día anterior en el Día del Libro, en el que el vestido era de tono rosa palo con manga tres cuartos.

Gtres

Para complementar el look, la Reina Letizia ha elegido unos zapatos estilo salón slingback en negro diseño de Carolina Herrera, al igual que el bolso clutch a juego. Todo ello lo ha cerrado con un recogido bajo y unos pendientes de oro que han aportado formalidad al look ya que se trata de un vestido informal que podría servir para lucir también en zapatillas blancas.

