Este verano el castillo de Borgholm de Suecia se ha convertido en un emblemático lugar de lujo para albergar una serie de conciertos en las que se están dando cita todo tipo de celebrities. Después de que se dieran cita Carlos Felipe y Sofía para un concierto de Molly Sanden regalándonos unas románticas imágenes, han sido los príncipes Victoria y Daniel quienes han acudido al romántico lugar para disfrutar, esta vez, de un concierto de hiphop que han disfrutado junto a su familia.

Después de los fuertes rumores de crisis que rodearon a la pareja a principios de año, Victoria y Daniel de Suecia han aprovechado esta cita para mostrarse de lo más románticos, incluso regalándonos algunos besos románticos junto a su familia.

En un balcón en las ruinas de la fortaleza, podíamos ver a la pareja disfrutando del concierto rompiendo todos los rumores de crisis que aún a día de hoy siguen persiguiendo a la pareja.

Gtres

Abrazados, acaramelados y disfrutando de la música, la pareja ha celebrado su amor después de haber cumplido su duodécimo aniversario de bodas. Un tiempo en el que han tenido que superar varios baches en la relación, al menos, de cara al público y como miembros de la realeza sueca, institución de la que se encuentran en primera línea de la Familia Real de Suecia, en la que han apoyado entre otras causas la lucha contra el coronavirus, sobre todo después de que ambos hayan superado la enfermedad, siendo solo una de las parejas que han caído en esta enfermedad.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io