"Aquí no hay buenos ni malos". Esta es la frase más repetida por Marta Riesco desde su ruptura con Antonio David aquel viernes 8 de abril. "El único responsable es él" o "yo le presioné mucho y la otra parte también ejerció presión", han sido otros de los argumentos que la periodista ha mantenido estos días para descargar de culpa a Olga Moreno, a quien se la ha señalado como responsable de la ruptura o de que el ex guardia civil se sintiera obligado a mantenerse en Málaga durante el cumpleaños de su entonces novia. Y es que, para Marta, "la última decisión la tuvo él" por lo que su aún esposa no es la responsable.

No obstante, todos los focos señalan a que lo que aún les une como pareja se ha convertido en algo vital para Antonio David, y lo habría puesto por encima de su relación con la periodista a pesar de haber apostado por ella con gestos públicos como enviándole un ramo de flores a la redacción de la cadena que tanto le ha criticado. Pero, ¿qué es eso que une a Olga y Antonio David?

Gtres

La periodista del corazón Isabel Rábago ha señalado el motivo por el que defiende que ninguno de los dos se ha pedido el divorcio a pesar de mantenerse separados. En su columna 'Chismógrafo', sostiene que su unión se mantiene en base al proceso judicial pendiente de Antonio David en el que se analizará si realmente era insolvente cuando dejó de pagar la pensión de sus hijos a su ex mujer, Rocío Carrasco.

Los únicos que están "dispensados de la obligación de declarar" son los parientes de línea directa con el procesado (es decir, hijos, padres y hermanos) o cónyuges y parejas de hecho. En este caso, si firman el divorcio Olga no estaría exenta de declarar contra el ex guardia civil. Pero en este tiempo, según Isabel Rábago, la ganadora de 'Supervivientes' le habría dado el ultimátum para seguir manteniendo el matrimonio: "ni una foto más en público con ella".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io