Cristina Alarcón está a punto de doblar la felicidad que hay en su casa, y es que si un niño es una bendición, el segundo más todavía. La actriz ha presumido de embarazo en sus redes sociales durante un viaje a la playa de Calahonda (Granada, de donde ella es natural) junto a su primer hijo, Paco, mientras espera el segundo. La intérprete de la serie 'B&b' está ya de 24 semanas, lo que indica que ha pasado el ecuador del embarazo: en marzo ya dio la primera pista con un look que escondía "muchos misterios", y que poco después se supo que era la incipiente tripita de su segundo retoño.

Desde el pasado mes de mayo, Cristina quiso compartir con todos sus seguidores que su segundo bebé será también un niño, al que, según indican las pistas, pondrá el nombre del padre de la criatura, después de referirse en varias ocasiones al futuro bebé como 'little José Luis' (aunque aquí tenemos una lista con más de 100 nombres originales de niño por si quiere cambiar de idea). Incluso, Cristina ha querido compartir con sus 'followers' uno de los momentos más íntimos, la ecografía:

Como decimos, no fue hasta finales de abril cuando Cristina quiso dar el bombazo en sus redes sociales, y es que aunque suele ser bastante hermética al hablar de su vida privada, en sus redes sociales se muestra de lo más abierta, compartiendo detalles de su día a día y momentos tan bonitos como el que está viviendo en sus redes sociales.

¿Cómo fue la historia de amor de Cristina Alarcón y José Luis García?

Cristina y José Luis se conocieron hace ya nueve años, en 2013, pero no fue hasta cuatro años después cuando él se arrodilló para pedirle matrimonio con una bonita (aunque algo traumática) anécdota: "A las 5:3oh de la madrugada mi pareja me despertó sobresaltada. Yo estaba profundamente dormida, pero me pareció entenderle: '¡Alguien ha entrado en casa, creo que están robando!'. Abrí mis ojos de par en par", contó la actriz antes de explicar cómo finalizó aquello: "Cuando conseguí llegar hasta la entrada, lo que en principio parecía un círculo formado por velas no era así. ¡Era un corazón! Y para mi sorpresa (José Luis) estaba perfectamente vestido con un traje de chaqueta, con su pelo peinado y una gran sonrisa (...): '¿Quieres casarte conmigo?'". Lo que contestó la actriz ya se sabe. Ese mismo año, tan sólo unos meses después (el 16 de septiembre), celebraron la boda. Sólo un año y medio después, celebraron el nacimiento de su hijo Paco.

