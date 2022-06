¿Está molesta Rosa López con Chenoa tras declinar la invitación a su boda? Hace una semana que la cantante contrajo matrimonio con, su ya marido, el doctor Miguel Sánchez Encinas. A la boda solo asistieron de los ex concursantes de 'OT1' Natalia, Gisela o Geno y muchos no entendieron que otros muy buenos amigos de Chenoa no fuesen invitados. De momento Rosa no ha querido pronunciarse de manera negativa hablando de su compañera. Es más, la cantante sigue con sus proyectos laborales y qué mejor manera que con sus queridos amigos y compañeros de la academia.

La ganadora de 'OT1' ha mostrado por sus redes sociales su última reunión con parte de sus excompañeros, algunos de los cuales estuvieron también en la boda. "Ojalá poder haceros llegar todo lo que he vivido y sentido este fin de semana. Menuda energía en Love the Tuenti’s. Qué alegría poder reencontrarse con amigos", escribía la cantante feliz en Instagram.

Geno, Mireia, Naim Thomas y Alejandro compartieron una velada especial junto a Rosa López. En concreto se trataba de un festival de música de lo más divertido. Allí estuvieron con muchísimos rostros conocidos y seguramente, en los descansos, los excompañeros estuvieron comentando cómo fue el gran día de Chenoa y quizás tenga algo preparado para los que no pudieron asistir. En su momento, la cantante dijo que esta boda, tras ser aplazada varias veces, decidieron hacerla más íntima pero quizás más adelante podrían celebrar algo más grande para reencontrarse con todos los de 'Operación Triunfo'.



