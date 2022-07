La presentadora de 'Espejo público' ha compartido en sus redes sociales una de sus últimas citas,, protagonista de la serie 'Café con aroma de mujer' que puedes ver en Netflix, y que ha robado el corazón de muchas españolas entre ellas la presentadora de 'Milá vs Milá' que triunfa con su segunda temporada . Mercedes Milá recibió la invitación de cumpleaños del actor cubano y, además, cayó rendida a la campaña de publicidad de El Corte Inglés que el intérprete protagonizó.

Susanna Griso utilizó su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores las fotos de su comida con William Levy donde compartieron mesa y mantel y derrocharon complicidad. "Me temo mucho que @mercedesmila no me va a perdonar esta comida con @willevy", escribió junto a ellas y no tardó en obtener respuesta. "¡Jamás te perdonaré Susanita mona! Jamás. Primero empezaste con el cartoncito y ahora al natural. Muy mal, muy mal. He enfermado q lo sepas. 😂😎", escribió divertida junto a unos emoticonos. Tanta gracia le hizo que compartió la imagen en sus Stories.

@mercedesmila Instagram

Pero Mercedes Milá no fue el único rostro conocido que reaccionó a la imagen de Susanna Griso y William Levy que rueda en España la serie 'Montecristo'. Por ejemplo, Omar Montes se tomó 'fatal' su cita. "Pensaba k lo nuestro iba en serio , me has fallado 🥺🥺" escribió divertido el cantante. "Me temo que no te la vamos a perdonar nadie @susannagrisooficial 🎯" fueron las palabras que le dedicó Mar Flores también 'indignada' con la cita. Y es que el actor cubano levanta pasiones allá donde va tras protagonizar una de las telenovelas con más éxito de Netflix. William, que podría estar trámites de reconciliación con su ex, Elizabeth Gutiérrez, siempre ha agradecido tantas muestras de cariño.

