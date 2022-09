La relación entre Omar y Marina va creciendo a cada paso. A pesar de que hay auténticos detractores, como el primer expulsado de Pesadilla en el paraíso, Pipi Estrada, los granjeros están demostrando que su relación va en aumento con grandes confesiones entre las sábanas de las camas e incluso han pedido una hora sin cámaras. Una situación que trastoca por completo la vida del canario puesto que justo antes de entrar en el reality se encontraba saliendo con Raquel Lozano aunque se dejó la relación en paréntesis justo por su entrada en el concurso puesto que podría surgir algo. Ahora que ha ocurrido, la pregunta que le han hecho sus compañeros ha sido clara: ¿se merece Raquel una explicación sobre lo que ha pasado?

Telecinco

Mientras se encontraban lavando la ropa en el río, Omar confesaba que con Raquel estaba haciendo un paréntesis y que no había una relación suficientemente fuerte como para que le deba alguna explicación. "Ella lo verá", apuntaba Dani. "Yo tendría esa conversación. Ella podría estar ilusionada y necesitarlo", contestaba Gloria Camila quien apoyaba que Lozano se merece una explicación. Acto seguido, Omar confesaba cómo le gustaría que fuera: "En plan, mira, no entraba en mis planes, pero... Yo soy tan buenazo que... No me arrepiento de nada, sino me ha surgido esto, son cosas que pasan en la vida y ya está"

Minutos más tarde, Daniela era directa y le preguntaba a Omar: "En dos semanas aquí has estado más tiempo con ella que con Raquel", algo que el canario confesaba que era así. "Estaba haciendo un paréntesis y a lo mejor cuando saliera se podría retomar pero me he dado cuenta de que no", confesaba. "De aquí salís con boda", bromeaba Daniel mientras que Omar recordaba un pequeño inconveniente: "Primero me tendré que divorciar".