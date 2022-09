Marina y Omar están cada vez más cerca en Pesadilla en el paraíso. La pareja ha dado un paso más y ya no se cortan, incluso Omar ha llegado a pedir una hora sin cámaras, aunque ella no está tan por la labor de tenerla ya y es que a Marina le ronda aún una idea en la cabeza: ¿qué pasará cuando salgan fuera? ¿qué situación tiene Omar con sus ex y en qué posición la deja eso a ella?

Israel, que se encuentra como pez en el agua de nuevo en la granja y no para de hablar con sus compañeros para ponerse al día de lo que ha ocurrido en su ausencia, ha hablado con ambos y ha indagado en qué exactamente lo que ocurre entre ellos. Por un lado, preguntaba a Omar si estaba enamorado mientras que investigaba con Marina qué es lo que la está pudiendo llegar a frenar.

Telecinco

Mientras pelaba tomates junto a Dani, Omar preguntaba a Israel qué veía en el futuro para ellos: "Veo que podéis tener un romance pero tú...", comenzaba el vidente; "ya, soy un poco parado, pero cuando me enamoro o me pillo, soy muy echado para adelante", contestaba Omar quien confirmaba que estaba sintiendo algo fuerte por Marina, más fuerte que por Raquel Lozano: "estoy con ella 24/7", una confesión que Israel no se tomaba totalmente en serio.

Por su parte, hablando con Marina, le advertía que cuando salgan fuera la espera un torbellino mediático "te van a preguntar todo el rato", algo que parece que a la cordobesa no le convence: "no sé si voy a poder con eso". "¿Cómo que no? Yo te ayudo. Me pongo un disfraz de boxeador y podemos", bromeaba el vidente quitando hierro a las dudas de su compañera antes de aconsejarle que hablara con Omar para saber hasta qué punto está implicado en la relación.