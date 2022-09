Pesadilla en el paraíso nos está dejando grandes parejas. Además del tonteo de Patricia Steisy y Dani G, y la relación casi consolidada de Marina Ruiz y Omar Sánchez, hemos visto el reencuentro de una de las grandes historias de amor platónico de 'Gran Hermano': Alyson Eckmann y Marco Ferri. Los dos prometían una gran trama puesto que ambos su tonteo no había terminado de fraguar en su concurso al entrar la novia del italiano en la casa de Guadalix. Ya en la presentación, ambos se abrazaron como viejos amigos: "Todo el mundo esperaba el reencuentro y fíjate, pues ya está un abrazo y ya", aseguraba la norteamericana a cámara.

Un encuentro que nos hacía ver cómo sería el resto del concurso y es que ambos han protagonizado varios momentos de confesiones sobre sus compañeros, demostrando que sigue habiendo una bonita amistad. Por ello Marco se ha sentido triste tras la marcha de Alyson dedicándola unas palabras que la han emocionado.

Telecinco

El italiano comenzaba dedicándole a su amiga un discurso de ánimo ante la prueba del serrucho: "Ella me ha prometido que a pesar de que no le importaría salir, porque ama la vida que tiene afuera, va a luchar. Que saque la guerrera que tiene adentro que me gusta mucho, y que me haga sentir orgulloso. Que valga la pena haber intentado salvarte esta semana". "Sí pero no ha funcionado", bromeaba la norteamericana emocionada ante las palabras

Finalmente, Xavi Font, en contra de la mayor parte de sus compañeros, se proclamaba el vencedor de la prueba: "Me da mucha pena que se vaya Aly porque ella es auténtica tal y como es y es lo que me gusta de ella". Unas palabras que emocionaban a la estadounidense, quien terminaba de romperse al hacer balance del concurso: "me ha hecho ver que mi vida es perfecta".

Con Alyson fuera y Marina propuesta para nominación, la granja va a acoger a una nueva inquilina, Raquel Lozano, ex de Omar. Además, la convivencia comienza a dividir la casa con un gran número de frentes abiertos y con Xavi Font habiéndole declarado la guerra a "las personas falsas" entre las que se encuentran 'el lado oscuro' liderado, según el cantante, por Gloria Camila.