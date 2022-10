Un año después de que su relación haya salido a la luz, Antonio David Flores ha querido declarar su amor públicamente a Marta Riesco. Han sido muchas las ocasiones en las que la periodista ha hablado de sus sentimientos hacia el padre de Rocío Flores, todos los sacrificios -nunca a modo de reproche- que ha hecho para que su relación haya podido salir a flote a pesar de las dificultades, pero hasta ahora no habíamos escuchado ni visto que el ex de Rocío Carrasco gritase su amor a los cuatro vientos por el fichaje estrella de 'Fiesta'.



Ayer la ocasión lo merecía, después de cinco intensos meses que Marta Riesco ha vivido alejada de la pequeña pantalla, la reportera volvía a la adrenalina de los directos y ahí estaba su chico para recordarle lo orgulloso que está de ella.

Después de la tormenta mediática de críticas por su relación y lo mucho que dio de qué hablar su romance, Antonio David Flores ha querido darle el lugar que merece a su pareja y lo ha hecho con una impresionante declaración de amor.

No sabíamos que el ex Guardia Civil fuese tan romántico como nos ha demostrado con sus palabras hacia su novia. "Siempre te has mantenido firme y nadie te ha hecho cambiar de opinión pese a todo lo que te han ofrecido. Has demostrado todo lo que me quieres diciendo que no", comenzaba explicando Antonio David Flores dejando claro que Marta nunca ha vendido su relación.

Después llegaba el momento de exponer públicamente sus sentimientos: "Es hora de que yo también demuestre públicamente lo que siento por ti y ahora que puedo, darte el sitio que mereces. Gracias por tu lealtad, a pesar del peaje que has tenido que pagar. Y gracias por haber mostrado a los demás que no soy cómo me han pintado en este último año. Gracias por haberte jugado hasta tu puesto de trabajo por mí. Ojalá los que te critican, lleguen a conocerte. Soy feliz teniendo a mi lado a una mujer tan fuerte y tan valiente como tú @marta.riesco . Te amo".

Unas palabras a las que Marta Riesco correspondía con "un te amo con toda mi alma". Y es que la pareja ha tenido que sortear muchos obstáculos para poder vivir su amor libremente. Ahora, que parece que su exmujer Olga Moreno, por fin, ha vuelto a encontrar el amor con su representante Agustín Etienne, Antonio David Flores se siente más libre de gritar su amor a los cuatro vientos por la que es su compañera de vida.