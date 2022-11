Patricia Steisy se enfrenta esta semana a la nominación frente a Dani García, una enfrentamiento que ha hecho las delicias de los seguidores de Pesadilla en el paraíso que han visto cómo su estrecha amistad se ha convertido en toda una enemistad. Y aunque la joven está superada con la situación, no quiere irse: "La situación es insostenible para mi, no sé llevarla, no sé qué he hecho... me han hecho el vacío, se burlan, me echan mirada, me menosprecian...", ha asegurado Patricia quien subrayaba que "quiero llegar a la final porque me he obsesionado con este reality y quiero llegar hasta la final".

Y es que la influencer llegaba cargada de energía a la conexión en directo que le tenía preparado Lara Álvarez, donde, con una sonrisa de oreja a oreja, ha recordado su faceta más divertida al escuchar mensajes de toda su familia y, sobre todo, al conectar con Pablo Pisa, su novio.

Telecinco

Con mucha energía Patricia le ha dado una larga lista con las pautas a Pablo para que inicie una campaña en redes sociales para que se quede: "corta la Gran Vía, llama a los fans, contrata a un relaciones públicas, habla con Cristiano Ronaldo que somos vecinos... haz lo que sea que me quiero quedar", le pedía Steisy a su novio con una sonrisa en los labios y muy decidida. Sonriente desde el plató, Pablo bromeaba con que no se iba a acordar de todas las directrices que le había mandado.

Más seria, Patricia le preguntaba si realmente le había perdonado por todo lo que ocurrió con Dani, a lo que Pablo le contestaba que "en parte" emplazándola a hablar cuando saliera del reality. "Cuando llegue te voy a hacer una llave porque Víctor me ha dicho que le hizo una llave con las piernas y se quedó embarazada", ha asegurado Patricia despertando la carcajada de todo el plató, y sonrojando a Beatriz Trapote, quien se resistía a confesar de qué llave se trataba.