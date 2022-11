La relación entre Ana Primo y Pablo Pisa no ha sido nunca idílica en Pesadilla en el paraíso. Madre de Dani G y novio de Patricia Steisy han protagonizado grandes enfrentamientos en plató durante el concurso de sus defendidos, aunque la salida de Patricia del concurso ha hecho estallar del todo la relación que hay entre los dos, con una acusación muy grave por parte de Ana que sorprendía a todos los presentes.

Y es que, durante todo el concurso Ana ha criticado a Patricia Steisy y su actitud con respecto a Dani, defendiendo en todo momento a su hijo, incluso en uno de los episodios más polémicos y por los que el propio granjero pidió perdón: la bronca con Steisy en la que echó el vino por el suelo de la habitación de capataz. Ahora, Ana también ha criticado a Pablo con un golpe muy bajo.

Telecinco

Tras conocer la expulsión de Steisy, Pablo confesaba estar feliz porque tendría a su novia de vuelta a casa, a lo que Ana contestaba que ella estaba feliz después de que su hijo hubiera ganado el duelo quedándose en la granja, y acusando a Pablo de ser el causante de que su novia rompiera su concurso.

"El que desestabilizó a Steisy fuiste tú la primera vez que hablaste con ella, despidiéndote de Dani con un abrazo y luego diciéndole a Steisy que se había reído de ti. La volviste loca. El que se cargó el concurso de Patricia fuiste tú. No te lo quería decir porque no soy de hacer leña del árbol caído, pero sabes que tengo razón. Si yo pienso que se han reído de mi no me despido con un abrazo", aseguraba vehementemente Ana. "Se rio de mi", apuntaba Pablo, "se sonrió porque no podía creer lo que le estabas diciendo, no se lo esperaba", contestaba Ana. "Ahora va a tener vídeos porque está Bea, porque si no tiene a una chica al lado, es un aburrimiento tu hijo", añadía Pablo.

El comentario de Ana no ha pasado desapercibido por todos los defensores y colaboradores que han criticado este "golpe bajo", sobre todo Nagore Robles que ha apodado a la madre de Dani como "Ana gestitos". "Ya la he felicitado a Ana por la salvación de su hijo pero me ha enseñado el mismo dedo que Lucía a Marco", apuntaba. "Porque no te creo", contestaba Ana entre risas, algo que no ha gustado nada en redes.