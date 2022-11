Anita Matamoros quiere ser madre y casarse. Así lo confesó en el último acto al que acudió, los premios Women of the Year 2022 que organizó la revista Harper's Bazaar en los cines Callao, y por cuya alfombra roja pasaron decenas de caras conocidas. La joven, a sus 22 años, tiene muy claro lo que quiere hacer con su futuro, y entre esos planes, no sólo profesionales, también está tener hijos y pasar por el altar. ¿Pero ha puesto fecha? Lo cierto es que no, aunque igualmente tendremos boda en el clan Matamoros dentro de poco gracias al anuncio de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, que sí han decidido hacer oficial que se casarán. Lo que es un misterio es si Anita, que mantiene una fría relación con su padre, asistirá al enlace.

Anita no esconde sus ganas de casarse y ser madre, pero "en un futuro", y es que parece que no le da ninguna envidia ver que su amiga Zayra Gutiérrez sí tendrá un hijo a su misma edad: "Siempre son buenas noticias (pero) yo de momento tengo otros objetivos que cumplir antes de ser madre, pero sí, me encantaría". "Prefiero centrarme en mí, objetivos personales y metas, y luego ya... aunque si viene algo de repente, se acepta y se acoge fenomenal", apuntó, muy contenta por su amiga, pero con una visión de vida diferente.

Esos planes a los que Anita se refiere pasan, seguramente, por asentar su carrera de influencer en las redes sociales (aunque no le va nada mal con 700 mil seguidores en Instagram), terminar sus estudios de nutrición o seguir aprendiendo italiano. Unas metas que confesó cuando le preguntamos por sus planes de futuro y maternidad en 2021, y parece que no ha cambiado de opinión.

Durante el mismo acto, Anita también habló de su hermana Laura, con quien su relación está mejor que nunca, y también de una tocaya, Laura Escanes, que está viviendo una época muy movida tras anunciar su separación de Risto Mejide, con una niña de tres añitos de por medio: "Yo a ella la veo bien. Siempre la he visto bien, es una tía súper trabajadora y encantadora. No tengo una relación muy cercana con ella, pero sólo puedo decir cosas buenas de ella. La veo bien, tirando para adelante como una mujer empoderada", afirmó.