Omar Sánchez ha sido el último de los expulsados en Pesadilla en el paraíso. Después de dos meses completos encerrado en la granja de Cádiz y vivir un auténtico romance con Marina Ruiz, el surfista había visto cómo su ciclo se acababa en el concurso pidiendo ser expulsado por la audiencia, una petición que finalmente fue escuchada. Ahora, el ex de Anabel Pantoja ha acudido al plató del debate donde ha repasado su concurso de la mano de Carlos Sobera.

A su llegada, Omar saludaba con un romántico beso a Marina y, directamente, acudía al centro del plató a ser entrevistado sin mirar a quien estaba al lado de su novia, su ex, Raquel Lozano, con quien ya había tenido un enfrentamiento al inicio del programa. Un gesto por el que le preguntaba Carlos Sobera nada más empezar la entrevista y que Omar no tenía ningún problema en responder.

Telecinco

"He oído que ha hablado mal de mi durante mi concurso y antes que nada quería darte la enhorabuena de que te vas a casar a costa de todo el dinero que has ganado conmigo", ha criticado Omar afeando a Raquel por haber sacado los mensajes de WhatsApp. "Eso que acabas de decir es una payasada", respondía Raquel, "se me está dando demasiado con este tema, basta ya de 'aprovechada' y 'trepa' porque no he hecho nada diferente de lo que puede hacer cualquiera que pueda participar en la televisión". Pero Omar no terminaba ahí y continuaba atacando a su exnovia: "Tú me mentiste a mi porque me dijiste que no querías tele".

Tras ello, el canario ha visto por primera vez las declaraciones de Raquel en las que calificaba a su ex de "manipulador" y le criticaba de haberla elegido. "No soy una persona que me guste la tele, vengo aquí por trabajo", explicaba Omar, "en ningún momento yo no le decía 'esto vale 20.000', eso es mentira. Desde el primer momento te dije que novios no vamos a ser porque no me transmitías sinceridad". En ese momento, Omar le preguntaba si sentía orgullosa de lo que había hecho, a lo que ella contestaba que no pero "no retiro nada de lo que he dicho".

Telecinco

"El único error que tuve es que no te dije 'adiós'", apuntaba Omar confesando que "no he tenido la culpa de sentir por otra persona las cosas que no sentí por ti". Además, añadía que "no se merecía" el ataque que recibió por su parte "porque te dejé las cosas claras". En este sentido, Raquel confesaba que "se ha visto la mala persona que fuiste conmigo".