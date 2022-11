Marina Ruiz está feliz y es que Omar Sánchez ha sido el último expulsado en Pesadilla del paraíso, reality donde se conocieron, lo que ha supuesto una buena noticia para ella. "Estoy feliz porque en breve le voy a tener en casa", ha asegurado la novia del canario. Sin embargo, durante su ausencia ha tenido que lidiar con varios problemas, entre ellos con los generados por Raquel Lozano, ex del surfista, que ha realizado unas declaraciones tachando a Omar de interesado, frío y calculador y anunciando que tiene planes de boda con su novio, con quien había vuelto después del impás del verano en el que compartió una relación con Omar que copó todas las portadas. Tras estas declaraciones, Marina ha aprovechado su canal de Mtmad para contestar de forma rotunda y defender a su ya novio oficial.

Telecinco

"Yo no tengo ningún problema con esta muchacha", ha comenzado diciendo la andaluza sobre quien fuera su compañera en Pesadilla en el paraíso, para acto seguido apuntar que: "Está pintando a Omar como un ogro cuando ha estado tres veces con él [...] Lo pone a parir y él ahora no se puede defender". Además, Marina ha asegurado que le consta que Raquel le da a 'me gusta' a los comentarios de las redes sociales que se ríen o critican al windsurfista en las redes sociales: "Son cosas que yo no entiendo".



"Lo que ella quería es el show, entrar a 'Pesadilla en El Paraíso', yo es que flipo cada vez más con la gente", ha asegurado la exnovia de Hugo Paz, que ha pronosticado que Omar se reirá cuando vea la actitud y las declaraciones de Raquel Lozano: "Va a flipar cuando salga y lo vea, pero él ya pasará y se reirá".

Asimismo, Marina ha confesado que no tiene miedo de que Omar conozca la amistad que tiene con Antonio José, de la que tanto se ha hablado en los últimos días. "Yo no le tengo miedo ya a ningún hombre ni a lo que me pueda durar una relación, si estamos bien genial y sino agradecida y bendecida por lo que ha aportado a mí vida y lo que haya durado ha durado".