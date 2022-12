Nadie dijo nunca que un divorcio fuera algo fácil de vivir ni de digerir y menos cuando una de las partes cree que su matrimonio es idílico y no hay problemas... y se topa con una posible deslealtad. No sabemos exactamente si es esto lo que le podría haber pasado a Jessica Bueno y Jota Peleteiro. Pero así lo dejaba caer hace una semana Amor Romeira en el programa 'Fiesta' al hablar de una posible ruptura de la pareja. Unas horas después, los protagonistas de la noticia anunciaban el fin de su matrimonio.

En un comunicado lanzado por el exfutbolista, el joven dejaba claro que llevaban dos meses de reflexión. Unas palabras que, según la colaboradora de 'Fiesta', no hacen más que alimentar los rumores de que la nueva pareja de Jota habría solicitado su lugar.

Si bien es cierto que Jessica ha decidido en cierta manera mantenerse en silencio sí que ha ido lanzando una serie de mensajes a través de sus redes sociales, siendo el último el mensaje más necesario. Jessica Bueno ha querido lanzar un mensaje de empoderamiento tras el anuncio de su divorcio. Dejando claro que, por encima de todo, se encuentra el amor propio. Cuando se especula que ella está totalmente destrozada por la situación, da la cara y afirma que saldrá de esta.

"Y voy a quererme 🖤

Voy a quererme para poder querer mucho más, voy a ser yo misma, siempre. A pesar de todo, a pesar de nada.

Voy a estar más conmigo.

En las buenas y en las malas también.



#unrinconmaravilloso".

Unas palabras en las que la ex de Kiko Rivera deja claro que aunque no esté atravesando su mejor momento personal, saldrá salir a flote. Y es que, tiene cuatro importantes razones para hacerlo, ella y sus tres guerreros.

Sus primeras palabras

"Tras un período de reflexión, hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos". Con la confirmación de la noticia por ambas partes y, después de que la modelo publicara estas contundentes palabras: "La verdad solo tiene un camino" y "todos merecemos amor del bueno, del sano, del recíproco, del estable", Jessica dejaba claro el fin de su matrimonio, pero ahora ha dejado claro que es una dura etapa de la que saldrá más fortalecida.