Que la relación de Tamara Falcó y Esther Doña nunca fue precisamente cercana no es ningún secreto, una tensión que se evidenció cuando falleció el marqués de Griñón, pero parece que ahora la viuda de Carlos Falcó quiere acercarse un poco más a la que fue su hijastra. Ha sido desde el programa 'Y ahora Sonsoles', en el que se estrenaba recientemente como colaboradora, donde Esther ha sido preguntada por su opinión sobre la nueva relación de Tamara con Hugo Arévalo, una relación que ella misma confirmaba horas después de conocerse, y ha traído cola, porque lejos de felicitarla, ha preferido hacerle una curiosa advertencia.



Esther ve demasiadas coincidencias en esta nueva relación con la que ella tuvo con el juez Pedraz, un noviazgo que empezó desde la amistad, que terminó en compromiso... pero esa boda nunca llegó a celebrarse y acabaron en ruptura: "Me recuerda a la historia mía con Santiago, porque éramos amigos y yo pensaba que eso era positivo, porque adelantas en la relación. Pero a mí no me ha funcionado, yo no lo recomiendo. Lo importante es que ella esté feliz e ilusionada... pero en mi caso, y por mi experiencia, los amigos, amigos", le aconsejaba desde su silla en el programa de Antena 3.

Atresmedia

Tamara, por su parte, se muestra ilusionada con esta nueva relación: ella misma confesó en 'El Hormiguero' que nunca perdió la ilusión en el amor a pesar de la infidelidad de Íñigo Onieva, pero al empresario, que acaba de volver de hacer el Camino de Santiago, no parece haberle sentado bien la noticia, sobre todo por tratarse de un amigo suyo: al parecer, según se rumorea, Iñigo habría tenido unas palabras algo desafortunadas en un grupo de WhatsApp en el que habría dejado claro que no le parece nada bien que su amigo no hubiese ido de frente, que se haya escondido y haya ido por detrás empezando un relación con Tamara.

Habrá que esperar para ver si la actual marquesa de Griñón sigue el consejo de Esther Doña o si preferirá lanzarse de cabeza a esta nueva relación.