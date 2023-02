Paula Echevarría no suele dejar indiferente con sus looks de alfombra roja, y es que, elija lo que elija, suele ser siempre una de las asistentes mejor vestidas. Da igual que esté embarazada, que se ponga unos simples shorts vaqueros o que vaya a los Goya, y es que siempre va de punta en blanco con looks más casuales o más de gala. Su última aparición ha sido para el evento de lanzamiento de Samsung, donde se han presentado los portátiles de serie Galaxy Book 3 y los dispositivos móviles Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ y Galaxy S23, y allí no podía faltar una de las caras más reconocibles de la firma, la de Paula.



La actriz, que recientemente cumplía su cuarto aniversario con Miguel Torres, ha escogido un mono de manga larga con estampado de leopardo, que ha combinado con joyería dorada de lo más sencilla y un look 'beauty' sin grandes aspavientos: un clásico ahumado negro en los ojos y labios color 'nude', y es que a veces menos es más. Para luchar contras las altas temperaturas, escogió unas botas negras de piel vuelta de caña alta, y es que a esas horas de la tarde los termómetros apenas levantaban el mercurio por encima de los 5 grados en la capital. Sin duda, fue uno de los estilismos más salvajes, llamativos y que más dieron que hablar durante la velada.

Gtres

Paula, sin embargo, no fue la única cara conocida que acudió al acto de lanzamiento de la firma tecnológica: hasta allí se desplazaron la cantante y ex 'triunfita' Natalia Lacunza, que encabezó el cartel de actuaciones de la tarde junto con Dani Fernández y Álvaro de Luna -el nuevo novio de la influencer Laura Escanes-, y también pudimos ver a otros famosos como el siempre guapo Maxi Iglesias -que estrenó look con la cabeza rapada-, la presentadora Isabel Jiménez, que habló de Sara Carbonero; el piloto Marc Márquez o la deportista Carolina Marín.

Gtres

Gtres

Gtres

Gtres

Gtres