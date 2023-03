A pesar de que Alexia Rivas saltó a la fama nacional -en contra de su voluntad- por su relación con Alfonso Merlos (mientras éste salía con Marta López), la periodista de Telecinco pronto pudo quitarse esa 'mochila' y darse a conocer por sí misma con sus colaboraciones en la tele y su participación en 'Supervivientes 2021'. Su experiencia no fue especialmente buena, y es que empezó con muy mal pie por su problema con la comida, y además acabó siendo la 3ª expulsada. Una experiencia y una posición que le han dejado con ganas de más, o eso dijo durante la última emisión de 'Conexión Honduras'.

La colaboradora no cierra la puerta a marcarse un 'Raquel Mosquera' y volver a Honduras, y es que, aunque es muy poco frecuente ver a concursantes repetidos, tampoco es un imposible, y así lo expresó la pasada noche: "Sí volvería, porque tengo la espina clavada de no haberlo disfrutado directamente desde la playa. Me tocaron cosas muy duras y muy difíciles, tengo como esa espina clavada y sí que volvería", afirmó la periodista de 'Ya es mediodía', y es que su experiencia, como decíamos, no fue la ideal: "Me hace mucha gracia la gente que dice que estuve vomitando, pues a ver, sí, estuve en el barco 28 días y estuve en 'Supervivientes' 35, lo que es un mes y una semana, ya me gustaría ver a esa gente una semana allí y sepáis cómo estuve yo. Me tocó algo muy fastidiado como es el barco".

La oportunidad de Alexia podría estar más cerca de lo que cree, y es que en esta edición de 2023 no paran de surgir rumores de abandono entre los concursantes: Patricia Donoso fue la primera en abrir la veda, y tras ella se postularon Katerina Safarova, que anunció que quería marcharse, y también Gema Aldón, que hizo un conato de abandono recientemente. El programa tuvo que tirar de la 'reserva' y meter a la hija de Bigote Arrocet', Gabriela, para cubrir el puesto de Patricia, pero si sigue el chorreo de abandonos, quizá Alexia debería empezar a hacer la maleta, no vaya a ser...