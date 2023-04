María Casado ha revelado que su hija ya tiene padrino. Fue el 14 de febrero, el día de San Valentín, cuando María Casado anunció que estaba esperando su primer hijo junto a Martina diRosso. "¡Estoy embarazada! Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial, San Valentín. Te quiero Martina", escribía la presentadora de 'Las tres puertas' en sus redes sociales, junto a una imagen en la que besa a su pareja y un vídeo en el que muestra la ecografía y los primeros latidos del bebé. La pareja está esperando una niña que se llamará Daniela. Una bebé muy deseada por sus madres, por las familias y los amigos de la pareja. Ya queda poquito para conocer a la pequeña y parece que María lo tiene todo bajo control. Hasta sabemos quién va a ser el padrino de la criatura.

La presentadora de RTVE ya ha pasado el primer trimestre del embarazo y está llevándolo muy bien: "No he tenido ni una náusea ni nada. Estoy teniendo un embarazo muy bueno", revela en 'Pronto'. Daniela Casado Márquez, que así será su nombre completo, traerá mucha alegría y hay alguien muy especial que la espera con muchas ganas. Hablamos de Antonio Banderas, amigo íntimo de la presentadora que se ha ofrecido a tener un papel fundamental para la crianza de la niña. "En la intimidad, sí. Así que estoy muy feliz", confesaba sobre la petición que le hizo el actor de Hollywood. "Ojalá, porque va a ser la gran familia que tenemos en Málaga con Antonio y con toda la familia del teatro Soho, así que Daniela va a estar muy bien arropada".

María Casado y Martina diRosso, que muy pronto se convertirán en mamás, se conocieron a través de una amiga en común y comenzaron a salir en diciembre de 2020. Anunciaron su noviazgo en agosto de 2021, cuando posaron juntos en la gala Starlite de Marbella. La periodista siempre barajó la posibilidad de ser madre junto a la cantante y ahora han visto cumplido su sueño.