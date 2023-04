Según publica el diario 'La Razón', las altas esferas de la cadena de Fuencarral no quieren que la colaboradora trabaje más en sus espacios y han expresado su deseo de que ya no forme parte de la plantilla. Desde la pasada semana, la joven, que acaba de estrenar 'novio' el trompetista Rubén Simeó , no ha sido convocada para participar en el 'Fresh' de 'Ya es mediodía' lo que hizo que ella misma comenzara a sospechar y hablara con su productora para saber qué estaba pasando. Unicorn, productora con la que trabaja Alba Carrillo, le confirmó lo que ella ya sospechaba: había pasado a formar parte de la lista de 'vetados' de Telecinco y en la cadena no querían contar con ella como colaboradora.

Unicorn, la productora para la que trabaja Alba Carrillo, no quiere prescindir de ella

Pero tal y como confirma ese mismo diario en su edición digital, no está todo perdido para Alba Carrillo en Telecinco. Unicorn, la productora con la que colabora, estaría luchando para meterla en su plantilla, algo que demuestra la gran confianza que tienen depositada en ella. Cabe recordar que la joven les ha dado grandes momentos televisivos sobre todo tras su 'rollo' con Jorge Pérez en su fiesta de Navidad.

Telecinco

Alba Carrillo no se ha pronunciado al respecto de su posible despido de Telecinco aunque, en los últimos días, ha disminuido su ritmo de publicaciones en redes sociales que sí utilizó para negar su romance con Alejandro Pérez de 'La isla de las tentaciones'. Si al final Mediaset prescinde de sus servicios, su nombre se uniría al de otras caras conocidas que han sido 'vetadas' de la cadena de Fuencarral y de las que no se puede hablar en sus programas. Marta Riesco también fue despedida de 'Fiesta' y, en los espacios de Mediaset, está prohibido hablar de la mayoría de los miembros de la familia de Rocío Jurado como Rocío Carrasco, Antonio David Flores, Rocío Flores o Rosa Benito al igual que Kiko Rivera o Bárbara Rey. Además, tampoco se podría hablar de Carmen Lomana, Bigote Arrocet o Georgina Rodríguez.