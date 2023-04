William Levy está eufórico, y no sólo porque su nueva serie, 'Montecristo', es ya un éxito sin haberse estrenado (lo hará este 21 de abril en la plataforma Movistar+), sino porque cada vez que viene a España nota el calor de sus fans muy de cerca. De hecho, este 18 de abril el actor cubano revolucionaba la Gran Vía madrileña en la première, y entre gritos y sofocos de sus seguidoras más férreas, el intérprete quiso también sincerarse con la Prensa, a la que no tuvo problema en lanzar un claro mensaje sobre su situación sentimental: ¿ha vuelto o no ha vuelto con su esposa, Elizabeth Gutiérrez?

Las últimas noticias apuntaban a una posible reconciliación (no confirmada por ninguno de los dos) gracias a una foto de sus manos entrelazadas en las redes sociales. Esto ocurría después de que en enero de 2022 ambos lanzaran un comunicado dando a conocer su separación. Sin embargo, ahora, preguntado por la situación de su corazón, ha sido claro: "Mi corazón está latiendo, y listo para cuando venga la oportunidad, abrazarla". Unas palabras que dejarían claro que lo suyo con Elizabeth sólo es buena relación y nada más. Aunque sólo sea por sus hijos.

Gtres

William, además, ha hablado maravillas de España: "Me siento bendecido de poder contar con el cariño de un público como éste, de poder venir, que se tomen el tiempo de salir de casa, presentarse aquí a brindarnos cariño... es algo que no les pasa a muchos, y cuando te pasa a ti hay que agradecerlo". "Siento que he conectado con el público y ellos conmigo, y eso es algo bello", ha dicho sobre sus fans españoles. Unos fans que se encuentra en cada punto de la geografía española que ya ha visitado, y es que su estancia en España ha dado no sólo para trabajar, sino para visitar lugares como Barcelona, Segovia, Valladolid, Sevilla o Granada: "He conocido parte de España, pero me gustaría conocer todas las ciudades de España". Incluso no ha tenido reparo en afirmar que "quisiera" vivir en nuestro país.

El secreto de belleza de William Levy

El actor no ha escondido nunca que no es un hombre coqueto, y en su última visita a 'El Hormiguero' dejó claro que acepta los años como vengan sin retoques ni cremas milagrosas, aunque sí quiso compartir el secreto para estar estupendo como él a los 42 años: "Me cuido siendo feliz y sonriendo todos los días".