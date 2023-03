Fue en enero de 2022 cuando el admirado actor cubano William Levy y su mujer y madre de sus dos hijos, Elizabeth Gutiérrez, anunciaban su separación tras 19 años de matrimonio. Al parecer las supuestas infidelidades de él podrían haber sido el motivo. Sin embargo, desde esa fecha han sido varias las situaciones en las que se ha vuelto a ver a la pareja juntos en alguna que otra situación. Y ahora, la publicación de Elizabeth en su Instagram de una fotografía donde William y ella aparecen con las manos entrelazadas, parece ser la confirmación definitiva de que se han reconciliado.

De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero muchos piensan que ya no hace ni falta, pues las imágenes dicen mucho por sí mismas. Y es que William también se hizo eco de la misma fotografía en su historia de Instagram, después de que su esposa la publicara. Fue con motivo del cumpleaños de su hijo mayor, Christopher, que celebraba su 17 aniversario, cuando toda la familia se reunía. En una imagen, se ve a los cuatro -el matrimonio y sus dos hijos, el cumpleañero y la pequeña, Kailey, de 13 años-, y en ella se aprecía la cercanía entre William y Elizabeth.

Una imagen con las manos de William y Elizabeth entrelazadas

Sin embargo, en otra instantánea que publicaron en sus stories a continuación, se pueden ver las manos de ambos entrelazadas, y Gutiérrez la acompaña con el comentario: "Cita nocturna con mi persona favorita". Al lado, etiquetaba a William, quien rebotó la publicación en su propia cuenta.

Tras esto, los seguidores de la pareja tenían clara la situación, incluso muchos fans protestaban por que Elizabeth hubiese caído rendida de nuevo a los encantos de Levy, a quien acusan de infiel.

A lo largo de este año de separación, han sido varias las veces en las que se ha podido ver a William Levy y Elizabeth Gutiérrez compartiendo algunos momentos. La mayoría de ellos tenían que ver con sus hijos -cumpleaños, partidos de beisbol...-, pero también hubo alguna donde estaban ellos dos, sin los chavales. Fue el caso de una escapada que hicieron a España, invitados por unas bodegas de Valladolid.