Aunque Marta Riesco está viviendohoy ha querido que fuese un día especial para una persona muy importante. La periodista era despedida de 'Mediaset' generándole un malestar tremendo y expresaba por sus redes que no está nada de acuerdo con la decisión. Hasta el punto de anunciar medidas legales, de las que no piensa hablar, dice, hasta que no haya una resolución. En el terrero personal también está pasando por una mala racha. Hace pocos días nos enteramos de que"Quiero comunicaros que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche. Rocío Flores , espero que estés feliz.compartía la periodista para anunciar su ruptura. Pues este lunes 24 de abril es el cumpleaños del malagueño y parece que ha recibido muchas felicitaciones pero por ahora ni rastro de su ex.La ex reportera de 'El Programa de Ana Rosa' sí que ha felicitado a una persona por su cumpleaños pero no tiene nada que ver con Antonio David. O sí, porque durante un tiempo fue cuñado del ex colaborador. ", escribía en un vídeo bailando con una de las personas más importantes de su vida. Se trata de Jorge Riesco, hermano de la periodista que ha sido su máximo apoyo desde que salió a la luz su romance con el ex colaborador de Telecinco.A pesar de estar pasando por un momento de lo más difícil, Marta Riesco se limita a seguir como si nada hubiera pasado en sus redes.