Hace más de dos años, a María Lima le dieron la gran oportunidad de interpretar a Antolina en la serie 'El Secreto de Puente Viejo' (Antena 3). Desde aquel momento la modelo y actriz empezaba una nueva vida. Aquella serie, que en España terminó hace dos años, pero que ahora triunfa en Latinoamérica e Italia, fue su trampolín para hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. Pero ella ha querido dar un paso más y hace unas semanas se presentaba en Tenerife a 'Miss Mundo España'. No tuvo suerte de ganar la corona, pero está satisfecha de esa experiencia. Aunque reconoce que hubiera antepuesto su carrera en la interpretación al reinado de ser la más guapa de España. Ahora su vida sigue y va a continuar luchando para triunfar como actriz.

María Lima: "Soy una mujer muy familiar. Mi madre está malita y, en mi casa, soy hermana mayor y madre"

Nueva etapa en tu vida profesional.

Estoy muy contenta de haberme presentado a Miss Mundo España.

¿Por qué decidiste dar el salto a presentarte a un certamen de belleza?

Me dieron la oportunidad de trabajar en 'Puente viejo', pero se terminó por la pandemia, aunque en Italia tiene mucho éxito. Quería probar otros mundos. La ficción es un mundo duro y no dudo que la moda también lo sea.

Con el éxito de la serie en Italia, ¿podrías haber aprovechado para ser modelo allí?

No lo he hecho, sobre todo por la familia. Soy una mujer muy familiar. Mi madre está malita y me da un poco de cosa irme. Tengo el papel de hermana mayor y madre en mi casa. Me da miedo irme y dejar a mi familia sola y no poder ayudarles.

La modelo luce un vestido de , 49,95 €; sandalias de Magrit, 340 €; pendientes y pulsera de Papiroga, 65 € y 55 €. Ana Ruiz Hearst

¿Y si hubieras ganado Miss Mundo España?

Me convencí para que si hubiera ganado, me hubiera ido fuera. Porque es mi vida y es mi año. Yo tengo 25 años y no se vuelven a tener. La vida y el tiempo pasa. Solamente se vive una vez. Así que ahora voy a por todas.

¿Te arrepientes de no haberlo hecho antes?

No, si no lo he hecho antes es porque no ha nacido de mí.

María Lima: "En la serie 'Puente Viejo' aprendí eficacia"

¿Qué aprendiste en 'El secreto de Puente Viejo'?

Aprendí eficacia. Era una responsabilidad enorme, porque cada acción tuya repercutía en un equipo de cincuenta personas. Ten en cuenta que era una serie diaria y el tiempo era oro. Yo me hacía catorce secuencias diarias. Empezaba a las cinco de la mañana y terminaba a las ocho de la tarde. Fue una experiencia única.

¿No han salido más oportunidades?

He hecho pruebas, pero en el mundo de la ficción el talento no es suficiente. Se necesita mucho más. Hoy en día se valora mucho los seguidores que tienes en las redes sociales. Y, yo en ese momento solo quería ser actriz, no quería ser influencer. Quería formarme como actriz. No era consciente de lo que supone una red social a la hora de hacer un casting.

La modelo con mono de Tete by Odette, (c.p.v.); sandalias de Magrit, 340 €; pendientes de Papiroga, 85 €; anillos de Carrera y Carrera y (c.p.v.). Ana Ruiz / HEARST

¿Ser guapa es un inconveniente a la hora de ser actriz o es un punto a favor?

Yo creo que ambas cosas. Una cara guapa la van a llamar de más sitios y marcas. Pero hay papeles que piden otro perfil de mujer.

¿Cuesta hacerse un hueco en el mundo de la interpretación?

Por supuesto. Hay mucha competencia y es un mundo muy cerrado, porque se conocen todos.

¿Cómo te llegó el papel de 'Puente Viejo'?

Haciendo una prueba para 'Élite' y en la última prueba decidieron que antes para 'Puente viejo'. No me lo pensé y me dejé guiar por mi representante.

María Lima: "Antepongo mi carrera como actriz"

Si hubieras sido elegida Miss Mundo España, ¿hubieras rechazado un papel como actriz?

Te reconozco que me ha costado mucho llegar a este punto de mi carrera. Así que antepongo mi carrera como actriz. Aunque en esta profesión se sufre mucho y se pasa hambre, porque hay que pagar un alquiler y llegar a final de mes. Es una profesión muy dura, porque la gente solamente ve lo bonito. Muchas veces tienes que trabajar en lo que sea para poder pagar el alquiler.

La etiqueta de 'Miss' perjudica a las chicas que quieren ser modelos, ¿pasa también en el mundo de la interpretación?

Es una cosa que nunca he entendido. Son dos cosas totalmente compatibles y no entiendo en qué chocan. De hecho, muchos showrooms de marcas de ropa, te rechazan para dejarte ropa por ser Miss, porque creen que no es un certamen beneficioso para la mujer.

La modelo luce un vestido de Adolfo Domínguez, 299 €; zapatos de , 25,50 €; brazalete de , 17,95 €; anillos de Aristocrazy y Carrera y Carrera, (c.p.v.). Ana Ruiz Hearst

¿Por qué es eso?

No lo sé. Hoy en día con el machismo y el feminismo, se distorsionan las cosas. No sé lo qué hay de malo en ser Miss.

En Miss Mundo se busca también una labor social.

Efectivamente, y a la gente no le interesa saberlo.

María Lima: "De las Misses, me encanta Eva González"

¿Te ha ayudado ser actriz a la hora de presentarte al concurso y estar en la concentración?

Ser actriz te ayuda al estar delante de los medios de comunicación y te da tablas. Pero los nervios en directo, es otra historia.

¿No ganar ha sido una decepción?

Me hubiera gustado ganar, porque todo el mundo se presenta a un concurso para ganar, pero no se me ha caído la moral al suelo. Para mí, el certamen ha sido un aprendizaje, que es a lo que iba. Siempre hay que superarse.

¿Tienes referentes en el mundo de las Misses?

Me encanta Eva González, porque además de guapa, es una mujer muy completa a la hora de hablar y muy trabajadora.

La actriz lleva un vestido de , 199,99 €; pendientes de Papiroga, 40 €; gargantilla de , 29,95 €, y anillos de Carrera y Carrera y , (c.p.v.). Ana Ruiz / HEARST

¿Y en el mundo de la interpretación?

No tengo referentes.

¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

Es que no lo sé.

María Lima: "Me encantaría ser como Meryl Streep"

¿Sabes hasta dónde te gustaría llegar?

Me encantaría ser como Meryl Streep, en el sentido que la quieren por su talento.

Mucha gente joven prueba suerte en México y les va bien como Mireia Lalaguna, ¿te lo has planteado?

No lo he hecho por miedo.

¿Cómo se conquista a María Lima?

Con los animales, porque me encantan. ¡Quiero una vaca en mi vida! Se me conquista con locuras y naturalidad. Así me ha conquistado mi pareja. Él siempre me apoya en todo lo que hago. Entiende mi trabajo.

María Lima lleva un vestido de Mirto, 350 €; pendientes de Papiroga, 75 €, y anillos de Aristocrazy, (c.p.v.). Ana Ruiz Hearst

Cita en... Restaurante Frida Íntima

Ana Ruiz Hearst

Quedamos con María en el recién inaugurado restaurante Frida Íntima, en pleno Madrid. Un espacio donde además de disfrutar de la mejor gastronomía mexicana, se pueden ver fotos e imágenes de objetos inéditos de la Casa Roja, donde vivió Frida Kahlo y su familia. Un lugar que seguro te sorprenderá.

Mi belleza al descubierto

Ana Ruiz / HEARST

Antes de irme a la cama... Me lavo la cara con jabón de leche de vaca, me echo un sérum y una crema de vitamina C.

Mi perfume... Givenchy.

Mi producto de belleza ideal... Crema hidratante.

En mi cuarto de baño siempre hay... Mascarilla para el pelo.

En mi neceser de viaje siempre llevo... Desmaquillante.

Voy a la peluquería... Una vez al mes, solo para sanearme.

En maquillarme tardo... Quince minutos.

Cirugía estética... Estoy totalmente a favor

Dieta... No como carne. Soy vegetariana. Me encanta cuidarme. Hago mucho deporte. Practico dos horas diarias de boxeo. No compito porque me da miedo.

Hearst

Aceite de Argan, de Enzymotherat, 38,80 € COMPRAR

Cepillo profesional redondo, 15,40 €

Recovery Leave In, de Enzymotherat, 39,99 € COMPRAR

Memory Hold Method, de Enzymotherat, 19,99 € COMPRAR

Spray protector térmico, de Enzymotherat, 38,99 € COMPRAR

María Lima posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Ana Ruiz Hearst

Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: Ana Ruiz. Ayd. de foto: Sara Guillén. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Orlando Delgado para JJ Matamoros. Agradecimientos: Restaurante Frida Íntima. Paseo del Pintor Rosales, 32. Madrid. Telf.: 910 160 221.