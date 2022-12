El cumpleaños de Natalia volvía a poner a debate la relación entre los ex concursante de 'Operación Triunfo', centrándose sobre todo el tipo de amistad que mantenían Chenoa y Rosa López y planteándose un reencuentro entre todos los integrantes de la primera edición del 'talent show'. En ese momento, la ex de David Bisbal dejaba claro que Rosa López no formaba parte de su grupo de amigos del concurso y por eso no la había invitado a su boda. Chenoa dejaba claro que la ganadora de la primera edición de 'Operación Tirunfo' era compañera y no amiga. "Ella es mi compañera, mis amigos son Geno, Gisela, Natalia... ya lo habéis visto en la boda, no hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona de una forma más profunda o menos, nada más".

Unas palabras que no sentaban del todo bien a Rosa López y así lo manifestaba: "Estoy feliz y vivo feliz por que ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro, la vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar".

Días después de esta polémica, Rosa López ha recibido un duro golpe. La artista ha perdido a su mejor amiga. Su perrita Lola ha fallecido, dejando un gran dolor y un gran vacío en el corazón de la cantante que hace tan solo unas semanas se convertía en la invitada de lujo de David Bisbal en la celebración de sus 20 años en la música.