Gema Aldón ha llegado al mundo de la farándula, por suerte o por desgracia para ella, para quedarse, y es que cada vez que habla sube el pan. La hija de Ana María Aldón ya concedió una polémica entrevista en 'Sábado Deluxe' el pasado mes de julio, y ahora ha vuelto a sincerarse, más si cabe, en sus redes sociales, donde ha hablado de su madre, de cómo se encuentra, de si iría a un reality, de la enfermedad que sufre y que lucha por superar o de su relación con la familia Ortega, que ahora está muy tensa.

Gema ha querido aclarar, sobre todo, su presencia en el reality 'Pesadilla en el Paraíso', para el que muchos la han postulado tras confirmarse que Gloria Camila será una de las concursantes. La joven ha sido tajante: "No sé si esto puedo contarlo o no. A mí me llamaron para entrar en ‘Pesadilla en el Paraíso’ pero yo no quiero ir a ningún reality ahora mismo. Yo no voy a dejar a mi niña sola dos meses, el año que viene igual… Mi vida no es como muchos quieren pintar de 'seguro que sigue hablando, quiere ir a un reality'. No, hija, no: si yo quisiera ir a un reality, en 10 años me han ofrecido infinidad de cosas y hubiese podido hablar lo que no hay en los escritos".



Gema también ha confesado que, de ir a alguno, le gustaría que fuera 'Supervivientes', pero la enfermedad que sufre se lo impide: "Me encantaría, de verdad. Pero… yo también tengo problemas y debo solucionar una serie de cosas antes de ir a un sitio así". "Yo tengo problemas de alimentación y no se puede ir a la isla con esta serie de problemas. Tengo que coger por lo menos 20 kilos, si no 30", añadía, confesando por primera vez el problema de salud que sufre y contra el que lucha.

¿Cómo se encuentra Ana María Aldón?

La situación matrimonial que atraviesan Ortega Cano y Ana María Aldón le ha costado más de un disgusto a la diseñadora, que está al límite, e incluso tuvo que apartarse de la televisión para tratar de desconectar y gestionar sus problemas de salud mental, una situación sobre la que Gema también ha hablado: "Mi madre va poco a poco. Está recuperándose y poco a poco está mejor. Ya por lo menos vuelve a tener sus redes y está en Instagram", confesó en sus redes.

Su relación con los Ortega, sin embargo, sigue siendo tensa, y más ahora que se especula sobre la separación inminente del matrimonio. Una familia en la que ha visto y oído de todo y, si habla, será con todas las de la ley para que nadie tergiverse su historia: "En 10 años que llevo en la familia… pasan muchas cosas, pero bueno. Mi madre siempre ha estado al lado de su marido, hasta cuando estuvo en la cárcel, que nos fuimos para estar con él en Zaragoza. Yo y ella". "Yo y ella", enfatizó. Una aclaración que no pasó desapercibida y que pone el foco directamente en el resto de la familia del torero.

¿Qué será de su futuro?

Gema tiene claro que su futuro no pasa por la televisión, aunque sin duda es una gran ayuda, sobre todo económica, pero ella tiene otros sueños tan poco comunes como respetables: "Mi meta es abrir mi propio tanatorio", reveló.

