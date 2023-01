¿Eres de ducharte y asearte con agua templada o caliente porque la fría te resulta molesta o desagradable? No eres la única y si alguna vez has probado a pasarte una toallita húmeda seguro que has notado que ese frescor que las caracteriza no siempre es del todo agradable…pues imagina la sensación de tu bebé cada vez que le aseas (incluso sus sensibles partes íntimas) con esa toallita fría, no suena muy apetecible, ¿verdad? Lo cierto es que son cada vez más los papás y mamás que optan por tener en casa un

En la mayoría de hogares con niños pequeños las toallitas son un elemento de higiene del día a día. Son muchos los papás y mamás que se informan y tratan de buscar las mejores toallitas para el bebé e incluso apuestan por elegir las mejores toallitas biodegradables para la piel del bebé.

Es cierto que cuando el bebé llega a casa, se considera que hay productos que necesitas para el recién nacido y son muy importantes, de hecho, la mayoría de ellos se encuentran entre los mejores regalos para hacer a un recién nacido, pero hay otros productos que no son esenciales y que, seguramente, muchos padres y madres ni siquiera se hayan planteado que los necesitan, pero pueden ser buenos aliados y resultar mucho más prácticos de lo que pueda parecer, como es el caso de los calentadores de toallitas húmedas.

¿Qué son los calentadores de toallitas húmedas?

Pues como su propio nombre indica, los calentadores de toallitas húmedas son unos aparatos que, mediante una fuente de calor, calientan las toallitas húmedas para el bebé, haciendo más agradable el momento de cambiar el pañal al bebé y proporcionando calor al pequeño. A la hora de elegir un calentador de toallitas húmedas, conviene fijarse en el tamaño del mismo (para evitar que se convierta en un estorbo), el tipo de toallitas que vamos a utilizar (si son desechables o reutilizables), la tecnología con la que funciona y si incluye o no luz para hacer más fácil el cambio de pañal nocturno.

Si no sabías que tenías la necesidad de tener este producto para tu bebé, puede que ahora al leer las ventajas de los calentadores de toallitas para el bebé decidas hacerte con uno. Puede que no sea uno de los básicos que necesitas si tu bebé está a punto de nacer, pero sin duda será un buen aliado. A continuación te recomendamos algunos de los mejores calentadores de toallitas para bebés.