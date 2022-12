El cole echará el cierre por Navidad hasta el 9 de enero y los peques tienen muchos días por delante para disfrutar de las vacaciones navideñas. ¿Qué pueden hacer con tantos días ociosos? Sin duda, tienen muchas opciones para pasarlo bien estos días. Ya propusimos los mejores planes con niños en Madrid para las fiestas navideñas, pero no importa de dónde seas porque nosotros tenemos distintas propuestas, distribuidas por toda la geografía, para que disfrutes a lo grande con los reyes de la casa: desde los típicos belenes a los shows más familiares... Echa un vistazo y decide con cuál te quedas para pasarlo en grande con los tuyos. A ellos les encantará y tú volverás a ser un niño otra vez. ¿Te animas?

Para disfrutar de acrobacias y leyendas



Madrid concentra una amplísima oferta para disfrutar de las Fiestas con los más pequeños, y entre ellas destaca 'Circlassica: Leyendas de Asia'. Este espectáculo despliega todo un universo acrobático del más altísimo nivel con números aéreos, acrobacias sin límites e imposibles contorsiones llegados de las mejores escuelas de circo, como la china o la de Mongolia. Dragones celestiales, tigres alados o el Rey Mono son los protagonistas de algunas de esas historias milenarias procedentes de Asia que han pasado de padres a hijos. El Rey Mono conoce a un discípulo de Buda que le enseña a transformarse en 72 identidades diferentes; El Dragón Celestial controla la lluvia, el viento y las nubes y el Ave Fénix junto con este último es presagio de paz y prosperidad para toda China.

Podrá disfrutarse en IFEMA, hasta el próximo 15 de enero. Más información: circlassica.es.

El gran parque temático de la Navidad

La primera Capital Europea de la Navidad presenta de nuevo las 'Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz' (Madrid), un evento cultural y de ocio, que se ha convertido en el destino turístico español de referencia para toda la familia durante estas fechas tan entrañables. Espectáculos sorprendentes de luces y música, exhibición de luz musical de la Puerta Mágica, animales iluminados, atracciones para niños y mucho más. Más información aquí.

Una foto familiar aquí puede ser una de las mejores felicitaciones de Navidad para niños.



De belén en belén

Visitar y disfrutar de los belenes que la mayoría de ciudades y muchos pueblos de España exhiben en Navidad es un planazo en familia y un espectáculo digno de admirar. Algunos de los belenes más destacables son el de El Escorial (Madrid), compuesto por más de 450 piezas, en su mayoría figuras humanas (también tiene gran popularidad el belén viviente que organizan en la misma localidad), el original belén de arena que se construye en la Playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria, el belén gigante de la plaza del Pilar, en Zaragoza, el belén de madera de Soria, el tradicional belén napolitano de la Santa Caridad, en Sevilla, el belén viviente de Santillana del Mar, en Santander, el belén de Pisuerga, en Valladolid...son muchas las opciones de belenes con los que disfrutar por toda España. ¡Un viaje de ruta de belenes puede ser uno de los planes diferentes para viajar con niños por España más divertidos!

Días mágicos

'León vive la Magia' es un festival internacional que vuelve a reunir en León a los mejores ilusionistas del mundo en numerosos shows que harán las delicias de los amantes de la magia. ¡No te lo pierdas! Desde el 25 de diciembre hasta el 1 de enero. Más información en festivalvivelamagia.es

Y se hizo la luz…

Vigo (Pontevedra) presume de una de las iluminaciones y atracciones navideñas más potentes del país, junto a las de Madrid o Málaga, de hecho, su fama ya es internacional. Los niños y niñas pueden deslizarse por el tobogán del poblado navideño, subirse a lomos del Camello Real o darse una vuelta en la Gran Noria. También pueden llamar a la puerta de la casa de Papá Noel y todos los días, a las seis y media de la tarde, un botón secreto enciende las luces y adornos navideños del lugar, para que la gente pueda pasear por la noche y sacarse todas las fotos que quiera, rodeados de música y colores. También destaca el " Tren de la Navidad ” que, cuando anochece, recorre la ciudad para que sus pasajeros puedan disfrutar de la iluminación navideña, de forma rápida y cómoda. Pistas de patinaje sobre hielo, tiendas y mercadillos hacen las delicias de los visitantes.

Patios de Córdoba en Navidad

Se puede disfrutar en familia de los tradicionales Patios de Córdoba también en Navidad. Pasacalles, actuaciones de coros y grupos flamencos, villancicos en los patios, ciclos de música clásica...es una forma bonita, divertida y mágica de disfrutar de los espectaculares patios cordobeses en estas fechas tan especiales del año. Además, esta ciudad ofrece otras muchas actividades en Navidad, como disfrutar de la Navidad en el Jardín Botánico, espectáculo de luz y sonido en el Alcázar de los Reyes Cristianos "Naturaleza Encendida: Raíces" y mucho más. Más información aquí.

Zaragoza y sus luces

Zaragoza siempre es una ciudad para visitar en cualquier época del año, pero en Navidad, además, ofrece un bonito espectáculo de luces, sonidos y color. Destaca su tradicional Belén de Judea, con más de un centenar de figuras a tamaño real que habitan las distintas zonas y construcciones como el Portal, el Palacio de Herodes o el Zoco de Mercaderes. Además, no faltan las escenas tradicionales de los oficios aragoneses. Además, los niños pueden descender en trineo por las “montañas heladas” en la pista de trineos neumáticos ubicada en la Plaza del Pilar, se puede disfrutar de la Muestra Navideña, la pista de patinaje o el Árbol de los Deseos, entre otros. Más información en la web del Ayuntamiento de Zaragoza.

Una Navidad repleta de historia

Para disfrutar de una Navidad llena de magia y de historia, Puy Du Fou (Toledo) es el destino perfecto. Además de sus espectáculos de siempre, en estas fechas ofrece un mercadillo navideño, dulces y gastronomía típica de estas fechas, villancicos, la morada de sus Majestades los Reyes Magos y mucho más. Historia, espectáculos, gastronomía y mucho más ubicado en un enclave único a pocos minutos de Toledo. Toda la información aquí.

Modernidad con un pesebre interactivo

Cuando baje el sol, la fachada del Ayuntamiento de Barcelona, en Sant Jaume, se convertirá en un escenario navideño interactivo abierto a todo el mundo que quiera participar. En este pesebre digital, hecho con videomapping, los asistentes pueden compartir tradiciones navideñas con el resto de personas que paseen por la plaza con cuatro escenas diferentes que se irán personalizando según las interacciones. Se puede encontrar: La ciudad de Navidad (imágenes navideñas que representan la tradición más mágica de la ciudad. Aquí, se pueden escoger qué imágenes salen y qué efectos visuales se quieren utilizar), Las figuras del pesebre (se puede escoger qué personaje del belén quiere ser cada uno y ponerle el nombre). La gastronomía de Navidad (la fachada del Ayuntamiento será una gran cocina donde poder crear algunas de las mejores recetas para Navidad, Nochebuena y Nochevieja colaborativas). El tió (del 16 al 26 de diciembre, se puede dar de comer al tió al ritmo de la canción que más guste y ver cómo le crece la barriga). Los Reyes de Oriente (del 27 de diciembre al 5 de enero, a partir de un espectacular taller de recogida de cartas se puede hacer la carta a Sus Majestades y enviarla). Para poder participar en todas estas actividades, hay que llevar el móvil y escanear el código QR que estará en la plaza).

Con mucho ritmo

Mérida es también un destino familiar perfecto para disfrutar en Navidad. En la Plaza de España habrá un gran espectáculo de luz y sonido, además de la batucada navideña de Los Danzarines Emeritenses. Cada día habrá dos pases de este espectáculo. El 23 de diciembre viernes, a las 19 horas será el concierto de Raya Real, grupo referente en el flamenco y los villancicos de este país, y el 30 de diciembre viernes, la fiesta infantil de fin de año a las doce de la mañana en la Plaza de España, y las Preuvas multitudinarias por la noche en un macro evento. Además tendrá lugar el Ciclo de música de cámara del Grupo de Ciudades Patrimonio en Mérida y las zambombadas flamencas. ¡Perfecto para disfrutar de los villancicos de Navidad más populares para estas fiestas! Más información aquí.