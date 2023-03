¿Tu hijo o hija tiene piojos? Calma, sabemos que es una situación que puede impactar de primeras, pero pueden eliminarse los piojos y las liendres con diferentes métodos y tratamientos.

¿Qué son los piojos?

En primer lugar, vamos a explicar qué son los piojos. Se trata de unos pequeños parásitos que viven en el cuero cabelludo, aunque también se pueden encontrar en las cejas y las pestañas. Los huevos que ponen los piojos son conocidos como liendres que, visualmente, pueden parecer caspa, pero al tratar de sacudirlos del cabello están bien adheridas a cada pelo.

Los piojos pueden vivir hasta 30 días en una persona y las liendres pueden vivir más de 2 semanas. A las dos semanas, la liendre pasa a convertirse en un piojo. Se alimentan de pequeñas cantidades de sangre que obtienen del cuero cabelludo.

El problema de los piojos es que se contagian con mucha facilidad y se reproducen rápidamente. Las infecciones por piojos son frecuentes entre los niños de edad escolar, ya que el contacto estrecho entre ellos hace que los casos de piojos aparezcan con frecuencia en los colegios. Se pueden contagiar durante todo el año. No es una patología grave, pero sí es bastante engorrosa.

Cómo se contagian los piojos

Los piojos se contagian con gran facilidad y rapidez y lo hacen por contacto directo, es decir, al rozarse o tocarse las cabezas, el piojo pasa de un pelo a otro (pero ni saltan ni vuelan). También pueden trasmitirse al compartir peines, cepillos u otros accesorios del cabello, aunque la posibilidad de contagio de ese modo es menor.

Entre los niños el contagio es muy habitual, ya que juegan juntos y pasan mucho tiempo en contacto directo. Y no, que una persona tenga piojos en la cabeza NO significa que sea por falta de higiene. Los piojos se cogen con facilidad y no es por tener el cabello sucio. ¡Ojo! porque los bebés, si tienen pelo, también pueden tener piojos. Cuando nos preocupamos sobre el pelo del bebé y su cuidado, pocas veces tenemos en cuenta que puede existir este problema...Siempre hay que consultar con el pediatra para que indique qué tratamiento utilizar.



Síntomas que provocan los piojos

El síntoma más característico de una pediculosis (infestación por piojos) es el picor de cabeza. Si el niño se rasca mucho y con ganas, conviene revisar la cabeza, porque es posible que los temidos piojos y las liendres hayan aparecido.

Las motitas blancas parecidas a la caspa, las liendres, como ya hemos dicho, son otro de los síntomas más característicos.

Consejos para eliminar los piojos y las liendres

Erradicar los piojos y las liendres no es tarea sencilla, se consigue, pero requiere tiempo y paciencia. Para poder eliminarlos en necesario seguir varios pasos y tratamientos:

-Peine de detección: no hay que confundirlo con la lendrera. Un peine de detección de piojos puede ser un pequeño peine de plástico de color blanco que, al pasarlo, ayuda a detectar visualmente en el peine la presencia de piojos.

-Lendrera: una vez confirmado que hay piojos, el uso manual de la lendrera es fundamental. Se trata de un mini peine de púas metálicas con una separación mínima entre ellas (menos de 0,3 mm de separación) para poder arrastrar las liendres y los piojos. Este paso es importante, ya que si no se retiran las liendres, cuando eclosionen habrá de nuevo piojos. Se peina el pelo con la lendrera cuidadosamente para ir arrastrando los piojos y las liendres, que se quedan enganchados en las púas. Es recomendable hacerlo en un sitio con buena luz y prestar especial atención a la zona de la nuca y las sienes, ya que es en ellas donde suelen anidar más los piojos. La lendrera puede pasarse nada más descubrirse la infestación o después de haber aplicado sobre el cabello un tratamiento antipiojos.

-Tratamiento antipiojos: para acabar con los piojos y las liendres es fundamental también recurrir a los tratamientos antipiojos. Según la Organización de Consumidores y Usuarios(OCU), existen diferentes tipos de tratamientos antipiojos. Los más habituales y populares son los tratamientos a base de permetrina (en concentración de 1% o superior), normalmente se trata de lociones o champús, o incluso ambos combinados. Son los insecticidas con menor toxicidad y son bastante eficaces, pero es habitual tener que repetir el tratamiento pasado un tiempo. También existen los tratamientos a base de otros compuestos químicos, como malatión o lindano, pero recurrir a ellos no es una buena opción, ya que son menos eficaces y el riesgo de provocar irritaciones y efectos secundarios es mayor. Los tratamientos a base de siliconas también son eficaces y apropiados. El papel de las siliconas es formar una película impermeable sobre el cuero cabelludo y el pelo que acaba ahogando a los piojos. Tienen una eficacia muy buena, su aplicación es sencilla, ya que suelen tener formato spray, pero no deben usarse en menores de un año y, según el producto, solo a partir de los 2 o 3 años. Además, cuestan más caros que los insecticidas con permetrina.

-Repelentes de piojos: es importante repetir el tratamiento a los 7-10 días, ya que es el tiempo que tardan en eclosionar las liendres. Además, es necesario recurrir a repelentes eficaces. Tal y como explica la farmacéutica, nutricionista y divulgadora científica, Marian García, más conocida como Boticaria García, "aunque eliminemos hasta el último piojo del cabello, si mandamos al niño al cole al día siguiente sin un repelente o con un repelente poco eficaz, los traerá de vuelta a casa". El vinagre y el aceite de árbol de té son muy populares como repelentes, pero lo cierto es que no hay evidencia científica de su eficacia para prevenir piojos. Sin embargo, sí hay repelentes cuya eficacia ha sido avalada científicamente: "El repelente IR3535 está avalado como inocuo por la OMS y es efectivo como repelente de piojos y también de mosquitos. Puede usarse a partir de los 3 años. Hay que vaporizar el producto sobre el pelo seco hasta que quede totalmente humedecido y dejar secar al aire libre, nunca con secador. El octanediol funciona disolviendo la cutícula protectora de cera del piojo. Gracias a este mecanismo de acción se evapora más agua y el piojo muere por deshidratación. Tampoco necesita aclarado y se puede secar al aire libre. Se puede usar en niños a partir de un año", explica Boticaria García.

Remedios naturales antipiojos



Existen varios mitos y remedios naturales contra los piojos que, como ya hemos indicado, realmente no tienen una eficacia que avale la ciencia. Es el caso de los siguientes:

-El vinagre: tal y como afirman desde la OCU, puede ayudar a que las liendres se despeguen más fácilmente, pero no tiene una eficacia probada como repelente de piojos.

-El aceite de árbol de té: como hemos explicado, no hay estudios concluyentes sobre su eficacia y seguridad, de hecho, eso hace que su uso no esté indicado en niños menores de 3 años.

-Infusiones de eucalipto: tampoco tienen eficacia demostrada contra los piojos.

Una vez superada la "crisis" por infestación de piojos, podrás de nuevo volver a preocupaciones más mundanas, pero también más agradables, como tener ideas de peinados para niñas fáciles, bonitos y rápidos de hacer para ir al cole, por ejemplo.

