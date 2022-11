¿Quién no se ha levantado alguna vez con ojeras? Las preocupaciones, desvelarnos con una serie (o un buen libro) o pasar la noche de fiesta (aunque sea virtual, que hay que seguir respetando las restricciones) hacen que amanezcamos con el rostro cansado y fatigado. Disimular ese cansancio es una misión difícil pero no imposible. Y para conseguirlo contamos con grandes aliados: hacer un masaje en el contorno del ojo y con suaves toques, pasarnos algo frío y, cómo no, los correctores.

Si a las ojeras les sumamos alguna imperfección, como granitos –que salen por el estrés– y puntos negros, y el tono de la piel apagada podemos pensar que necesitamos muchos cosméticos, mucho espacio y mucho tiempo para lucir un rostro descansado y rejuvenecido como si hubieras dormido 8 horas seguidas. Vamos, que solo de pensarlo, se te quitan las ganas de corregir nada y prefieres ponerte unas gafas de sol XXL aunque esté lloviendo a mares.

Eso pensábamos hasta que hemos descubierto el corrector '1,2,3 perfect', de Bourjois, que en un solo producto también trata las ojeras y otros problemas de la piel y lo mejor es que no ocupa espacio –es perfecto para llevar en el bolso–, no necesitas brochas porque es en stick y puedes difuminar con los dedos y ahora en Amazon cuesta MENOS de ¡7 €!

Un lápiz dividido en 3 partes que ofrece una corrección de color sin esfuerzo. El tono verde disimula el enrojecimiento; el color melocotón equilibra las ojeras y el tono morado ilumina la piel opaca. Aplícalo en ese orden y el resultado será espectacular. ¿Ojeras? ¿Quién dijo ojeras?