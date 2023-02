Cuando creías que lo sabías todo sobre belleza, llega Ana María Aldón y te cuenta su último descubrimiento beauty: un sérum dental. Es entonces cuando te enteras de que al igual que te aplicas el sérum facial después del limpiador y el tónico y antes de la crema hidratante -porque este es el orden correcto- también puedes aplicar sérum en los dientes para mejorar su aspecto y cuidar su esmalte, después del dentífrico, claro. Antes de que cojas tu sérum facial y hagas una locura... sigue leyendo.

Ana María lo mismo te da su receta perfecta de garbanzos con langostinos que te cuenta cómo se cuida. Desde hace algún tiempo, la ex de José Ortega Cano ha incorporado a su rutina facial beauty un kit de productos de la firma Regenerate, especializada en el cuidado bucal y un sistema capaz de recuperar el esmalte de los dientes. "Como sabéis, hace un tiempo he incluido en mi rutina de belleza los productos de @regenerate, para mí, la salud bucodental consiste en una sonrisa limpia, fuerte y principalmente sana. Lo que empezó como un dentífrico temporal, se ha convertido en mi rutina diaria, la verdad es que estoy muy satisfecha con el resultado. Si quieres impulsar la salud de tu dentadura, ¿a qué estás esperando? Te lo recomiendo muchísimo", comenta en su cuenta de Instagram.

A diario, Ana María usa a diario el dentífrico de la firma Regenerate y, durantes tres días al mes, se aplica un sérum dental avanzado de la firma, elaborado con la revolucionaria tecnología patentada NR-5. Un sérum que regenera el esmalte dental revirtiendo los efectos de la erosión temprana y los ataques de los ácidos que tienen los alimentos y bebidas. El uso de este producto aumenta la dureza del esmalte, después de tres días. Y es que solo tiene que usarlo 3 días al mes.

Este kit, que hemos encontrado en Amazon por menos de 38 €, contiene un sérum dental NR-5™, gel activador, junto a dos fundas y una espátula. Y su uso es súper sencillo: con los dientes limpios, aplica una capa del sérum NR-5™ y una capa del gel activador en la funda azul (para el arco dental supererior). Mezcla los productos con la espátula y repite el paso en la funda transparente (para los dientes inferiores). Cerrar la boca y mantener durante 3 minutos. Y listo: dentadura sana y perfecta en solo 9 minutos (3 minutos durante 3 días al mes).

