La semana pasada en El juego de mi destino, Asiye se enteró de que Cemal, el hombre que la abandonó tras tener a su segundo hijo, se casó otra vez y tuvo un niño con su nueva esposa. En el capítulo 8 de hoy de El juego de mi destino, Cemal busca a Ahmet por la casa, pero no lo encuentra. Desesperado, comienza a preguntar a todos los habitantes de la mansión sin han visto al pequeño. El hombre llega a tal estado de nervios que paga con Nergis su enfado por no saber donde está su hijo y comienza a hablarle en un tomo extremadamente alto.

Cuando la pelea está a punto de ir a más, Ahmet aparece entre los árboles. El niño explica que se marchó al bosque y se disculpa por no haber avisado antes. En ese instante, Mahir, alertado por el jaleo, sale de casa. La escena que ve le deja todavía más confundido: Nergis está llorando mientras Asiye la abraza y Cemal tiene el rostro desencajado.

Mahir sale en defensa de Nergis

Este último le explica a Mahir que le habló muy fuerte a Nergis porque se asustó al no encontrar a Ahmet y por eso la muchacha está en tal estado de ansiedad. Mahir consuela a la chica y le exige a Cemal que no vuelva a dirigirse a ella así: «Cuida tu tono». Cemal tiene que morderse la lengua para no decirle a su interlocutor ahí mismo que Nergis es su hija y él no debe opinar sobre conversaciones ajenas.

Cuando están solas, Nergis se desahoga con su madre y llora, amargamente, mientras apoya la cabeza sobre su hombro. La adolescente tiene tanta rabia que le asegura a Asiye que un día se plantará en mitad de la mansión y gritará a todo el mundo que Cemal es su padre: «Debería pagar por todo el daño que no están haciendo».