La nueva edición de 'Pesadilla en el paraíso' nos está dejando ya momentos para el recuerdo, y eso que sólo acaba de empezar. Las confesiones del hijo de Pipi Estrada, el momento más sincero de Avilés sobre su polémica más sonada, la primera trifulca de Maite Galdeano... y ahora ha sido Pablo Sebastian el que nos ha dado un momentazo. El que fuera pianista del programa 'Cine de barrio' se ha aficionado en los últimos años a artes adivinatorias como la quiromancia, o lectura de manos, y a algunos de sus compañeros ya les ha hecho algunos augurios con los que han alucinado.



Por ejemplo, Tania Deniz ha recibido un consejo: "Tienes una salud mental más delicada que la física", le ha advertido para que tenga cuidado con eso, aunque en el amor ha recibido un buen rapapolvo: "Te crees que es siempre el otro, pero inconscientemente tú permitiste la ruptura, el problema es tuyo", le ha dicho Pablo a la joven refiriéndose a su relación con Samuel o a su fracasado tonteo con Hugo Paz. Ella asegura que está muy bien con su actual novio, Albert Barranco, aunque lleven poco y que con Samu no volvería... aunque tampoco se atreve a decir 'de este agua no beberé': "No sé en un futuro, porque no puedo escupir para arriba, pero ahora mismo no. Yo estoy contenta con mi chico ahora".

Avilés por su parte, ha recibido buenas noticias en lo que concierne al amor: "Eres muy vicioso sexualmente", ha sido una de las primeras cosas que le ha dicho. "Vas a tener una pareja bastante largaque va a ser muy importante, que es extranjero, o relacionado", le ha augurado Pablo Sebastian, y tenía buenas noticias también en el trabajo: "En el terreno profesional vas a ganar mucho dinero, cuantos más enemigos tengas, mejor te va a ir", algo con lo que el cordobés ha bromeado: "Pues nada señores, todas las hostias a mí".

Otro experto en la materia, el maestro Joao, ha querido evaluar las artes adivinatorias de su compañero desde el plató, y aunque le ha alabado diciendo que Pablo "lee las manos muy bien" y que "la numerología también la hace muy bien", él le había augurado todo lo contrario a José Antonio Avilés tiempo atrás. "A ver cómo se lo toma porque me lo ha descentrado", ha dicho entre risas.