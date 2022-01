Desde el primer momento Rafa y Carmen demostraron tener una química muy especial, hasta tal punto que Álvaro cree que ambos se gustan aunque ninguno quiera reconocerlo. Sin embargo, parece que la cordobesa tiene una opinión muy distinta, y es que ha terminado derrumbándose tras sentir que su compañero le está 'sustituyendo' por Alatzne. Un sentimiento que ha compartido con él, y es que no le gustaría que la relación que han mantenido hasta ahora cambiase.

"Me he sentido un poco desplazada, no me esperaba que Alatzne y tú os pusierais siempre juntos en las pruebas. No quiero estar siempre con Álvaro", le ha reconocido Carmen a su compañero confesándole que le gustaría que en una de las pruebas estuviesen ellos dos juntos. Sin embargo, parece que él no tiene pensado cambiar de pareja, y es que le ha explicado que desde el primer día los dos llegaron a ese acuerdo.

Telecinco

La cordobesa le ha reconocido que siente que la gran complicidad que sentían al principio se está esfumando. "Me siento aislada, siento que ya no hay tanta complicidad solo una chispa", le ha indicado dejando claro que lleva unos días sintiéndose muy mal. Unas palabras que han hecho que Rafa quiera hablar con Álvaro y Alatzne para saber si ellos sentían lo mismo. Tras esto, le ha dejado claro a su compañera que él no piensa dejarle de lado y que si tiene que ir detrás de ella lo hará.

Telecinco

Unas palabras que no han calmado a Carmen, y es que ha visto cómo tras esto Rafa y Alatzne seguían uniéndose para grabar un vídeo y hacer cosas juntos sin contar con ella, hasta tal punto que...¡han dormido en la misma cama!

Tras pasar la noche juntos, Rafa ha acusado a Alatzne de "rozarle por todos sitios", mientras que ella le ha pedido que le trate con más tacto si quiere que vuelvan a vivir juntos. Un 'pique' que ha provocado que surjan los primero rumores sobre lo que realmente podrían estar sintiendo el uno por el otro.

Telecinco

Pese a todo, Alatzne a dejado claro que solo le ve como un amigo. "Es un amigo especial, tengo una complicidad mental con él que nunca había tenido", le ha confesado a Álvaro dejándole claro que nunca le ha llegado a ver como nada más dentro de la casa de los secretos.

