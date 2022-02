Elena se ha convertido en la segunda expulsada de 'Secret Story'. La ya ex concursante reconoció desde un primer momento que su mayor miedo era que al salir de la casa de los secretos no sintiese el apoyo de su familia. Durante su última semana se ha terminado derrumbando en más de una ocasión confesando que sentía que su madre le iba a rechazar cuando saliese del concurso. "Me va a decir que soy una guarra", le confesaba a sus compañeros.

La andaluza estaba convencida que la relación que ha mantenido durante su paso por el concurso con Alberto y el 'edredoning' que han protagonizado no iba a gustarle nada a su familia. "Me da miedo la reacción de mi familia porque mi madre ya me dijo que no me quería ver con nadie aquí", le ha explicado a Carlos Sobera visiblemente preocupada por lo que pudiese pasar. De hecho, ha reconocido que su intención era volver a casa de su madre en Sevilla pero que no sabía si le dejaría entrar en la casa.

Telecinco

Tras esto, la ex concursante ha confesado que su madre le dejó muy claro que si sentía algo por alguien "lo que tuviese que pasar pasase fuera" porque "no quería ver nada". Lo que ella no se esperaba es que tendría que hacer frente a sus miedos antes de lo que esperaba, y es que Carlos Sobera le ha anunciado que su madre se ha puesto en contacto con el programa.

"Tu madre se ha puesto con nosotros lo que ha dicho es que está contigo y te apoya. Quiero que lo sepas y te quede claro", le ha tranquilizado el presentador. Unas palabras que han provocado que ella termine derrumbándose, y es que para ella era muy importante saber que cuando saliese del concurso su madre estaría apoyándole. "Iba con mucho miedo de volver a mi casa. Le agradezco las oportunidades que me ha dado en la vida. Gracias a ella soy quien soy", ha dicho entre lágrimas.



