La tensión en 'Secret Story' comienza a aumentar. Los grupos que había creados ya en la casa de los secretos comienzan a desmoronarse. Dentro del "grupo mayoritario" Nissy está comenzando a enfrentarse con gran parte de sus compañeros después de que estos le reconociesen que no les gusta su actitud. Todo ha comenzado después de que Brenda le despertase mientras ella estaba durmiendo. "Esta tarde no dormirá nadie la siesta", ha amenazado la hermana de Laila.

Tras esto, ambas han terminado protagonizado una tensa pelea que ha provocado que Brenda termine asegurando que no quiere saber nada de ninguna de las hermanas, ya que considera que intentan cambiar todo el tiempo sus palabras para que así les beneficie a ellas. "Nos vendes que estás muy a gusto con tu manera de ser y no lo creo", ha explotado Brenda.

Telecinco

Al presenciar este enfrentamiento, Cora ha intervenido para decir que no ve justo que porque ella esté enfadada con Brenda ahora nadie vaya a poder echar la siesta en la casa. Una crítica que ha hecho que Nissy también estalle contra ella. "No te metas donde no te llaman, niñata", le ha gritado visiblemente enfadada por no haberle dado la razón.

Sin duda, una reacción que no ha gustado nada a Cora, que ha terminado admitiendo que si no quiere nominar a las mellizas es por la gran amistad que le une a Laila. "Nissy es vengativa. Si no estuvieran juntas mis nominaciones sería muy diferentes", le ha reconocido a Brenda después de desahogarse en el Cubo llorando al afirmar que, aunque le tenía cariño había muchas actitudes de ella que no le gustaban nada.

Telecinco

El tenso ambiente que había dentro de la casa de los secretos tras estas dos peleas ha hecho que se encadenen muchas más. Nissy, que ya estaba molesta por cómo había comenzado su mañana, ha terminado estallando contra Adrián después de que este le echase en cara que llevase mucho tiempo en la habitación que tienen para fumar.

Nissy ha reconocido que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer y Virginia y Marta han intentado explicarle que él lo único que le ha pedido era respetar el turno. "Estás todo el día callada y solo hablas cuando se habla de tu noviecito", ha atacado Nissy a Marta. Una frase que ha provocado que tengan un fuerte enfrentamiento que ha terminado con Marta en el Cubo llorando. "Siempre estamos hablando de egoísmo y Nissy es la primera que es egoísta", ha indicado.



Telecinco

Sin duda, una opinión que comparte Colchero, que ha sido el siguiente en enfrentarse. Todo ha sucedido después de que él le pidiese al resto de la casa que los que ya habían cogido el teléfono de la prueba semanal no volviesen a descolgarlo para que todos pudiesen hacerlo al menos una vez. Una petición que no ha gustado nada a Nissy. "Si llama pienso ir a por él porque quiero la inmunidad", le ha aclarado.

Telecinco

Un comportamiento que no ha gustado nada a Colchero, que ha terminado rompiéndose también en el Cubo asegurando que no le gustaba nada haber gritado a Nissy ni haber perdido los nervios, aunque ha reconocido que no ha podido evitarlo al creer que era una "injusticia".

